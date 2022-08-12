تقرير رسمي: أكثر من ربع الشباب المغربي عاطل عن العمل

ذكر تقرير رسمي أن أكثر من ربع الشباب في المغرب، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، لا يعملون ولا يدرسون ولا يمارسون أي نشاط.

وصدر التقرير عن مندوبية التخطيط في المغرب، وهي مؤسسة أبحاث حكومية، وتشمل أنشطتها إحصاء السكان، ودراسة وضعية الأسر الاجتماعية والاقتصادية.

وأصدرت المندوبية مذكرة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، جاء فيها أن فئة الشباب تتميز بضعف المشاركة في سوق الشغل، حيث إن معدل نشاطهم يصل 23.9%، مقابل 45.3% بالنسبة لمجموع السكان.

ويبلغ هذا المعدل 28.9% في البوادي مقابل 20.6% في المدن، و 73.4% من الشباب العاطل فتيات.

وكشفت المندوبية أيضًا أن 6 شبان من بين كل 10 (64.6%) لديهم شهادة متوسطة، و 20.6 % لديهم شهادة ذات مستوى عال، و14.8% ليس لديهم أية شهادة.

وجاء في التقرير أن البطالة لدى الشباب في المغرب هي بطالة طويلة الأمد خصوصًا إذا تعلق الأمر بالولوج لأول عمل، حيث إن 70.4% من الشباب العاطلين هم في وضعية بحث عن عمل منذ سنة أو أكثر، وحوالي ثلاثة أرباع الشباب في وضعية بطالة لم يسبق لهم أن عملوا (حوالي 73.4%).

واعتبرت المندوبية أنه “خلال السنوات الخمس الماضية تجلى الانخفاض في معدل النشاط بشكل أكبر بين الشباب، إذ انخفض هذا المعدل بـ 4.3 نقطة، مقابل 1.4 نقطة لدى مجموع السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر)”.

ويتواجد الشباب النشيطون المشتغلون أكثر في قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” بنسبة 43.6%، متبوعا بقطاع “الخدمات” بنسبة 32.8%، ثم قطاع “الصناعة” بنسبة 12.9%.

وأوضحت المندوبية أن أكثر من 7 من كل 10 شباب مستأجرين (73.2%) ليس لديهم عقد عمل ينظم علاقاتهم مع مشغلهم، و 13.2% فقط لديهم عقد بمدة محدودة، فيما 6.5% لديهم عقد بمدة غير محدودة، و7.1% لديهم عقد شفهي فقط.

وأطلق رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في كانون الثاني يناير الماضي، برنامج “أوراش“؛ بهدف خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال عامي 2022 و2023.

وقال بيان لرئاسة الحكومة، إن ”البرنامج سيكون في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، مع أفراد فقدوا عملهم بسبب كورونا، والذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص العمل، دون اشتراط مؤهلات“.