وصول أول سفينة ترفع علما أجنبيا إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن سفينة ترفع علما أجنبيا وصلت إلى أوكرانيا اليوم السبت، وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في شهر فبراير/شباط الماضي، وسيتم تحميلها بالحبوب.

وأضاف الوزير على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن سفينة الشحن العامة فولمار إس، التي ترفع علم بربادوس وصلت إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني.

وجرى إبرام اتفاق، بين موسكو وكييف، قبل نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، حول احتمال نقل الحبوب الراسية في الموانئ الأوكرانية إلى مختلف الوجهات في العالم.

ودفع غزو القوات الروسية لأوكرانيا، في الـ24 من شهر فبراير / شباط الماضي، أسعار الحبوب إلى مستويات عالية جدًا، وبشكل مفاجئ تعطّل تدفق الحبوب من ”سلة خبز الكوكب“، حيث يرتكز ثلث تجارة القمح العالمية.