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اقتصاد

بوتين وأردوغان.. اتفاق لدفع جزء من أموال استيراد الغاز الروسي بالروبل
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 17:39 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 18:40 GMT

بوتين وأردوغان.. اتفاق لدفع جزء من أموال استيراد الغاز الروسي بالروبل

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على

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المصدر: رويترز

نقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على تحويل جزء من مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل.

وذكرت وكالة ”تاس“ للأنباء أن الزعيمين اتفقا أيضًا على تعزيز التعاون في مجالات: النقل، والزراعة، والبناء، خلال الاجتماع، الذي استمر 4 ساعات في منتجع سوتشي على البحر الأسود، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة ”تاس“ عن البيان المشترك، الذي أصدره بوتين وأردوغان، أنهما شددا أيضًا على ضرورة ضمان تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالحبوب، التي تم التوصل إليها في إسطنبول، ومن بينها تصدير الحبوب الروسية دون عوائق.

 

 

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