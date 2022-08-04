المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تهدّد سلاسل الإمدادات الرئيسة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قد تسبب المناورات العسكرية التي تجريها الصين الخميس، في محيط تايوان على مستوى طرق تجارية يكثر استخدامها، باضطرابات في سلاسل الإمدادات المقوّضة أصلًا بفعل وباء كوفيد-19 والحرب على أوكرانيا.

وجاءت هذه المناورات وهي الأكبر في تاريخها حول الجزيرة، في سياق الردّ على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه الثلاثاء والأربعاء.

تتضمن المناورات المخصصة لمحاكاة ”حصارٍ“ لتايوان، ”طلقات مدفعية بالذخيرة الحيّة وطويلة المدى“، وصواريخ يُفترض أن تحلّق فوق الجزيرة للمرة الأولى، بحسب وسائل إعلام صينية رسمية.

وفي إطار التدابير الأمنية المتخذة، ”منعت“ الهيئة الصينية للأمن البحري السفن من دخول المناطق المعنية.

تُجرى المناورات على مستوى الطرق التجارية الأكثر ازدحامًا في العالم، والتي تكتسي أهمية كبرى إذ إنها تربط مصانع أشباه الموصلات والمعدات الإلكترونية في شرق آسيا بالعالم وتُستخدم أيضًا لنقل الغاز الطبيعي.

خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، عبرت قرابة نصف سفن الشحن في العالم مضيق تايوان، بحسب بيانات جمعتها وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية.

ويقول جيمس شار الباحث المشارك في كلية الدراسات الدولية ”S. Rajaratnam“ في سنغافورة ”بما أن جزءًا كبيرًا من أسطول الحاويات العالمي يمرّ عبر هذا الممر المائي، فإن تغيير المسار (الناجم عن المناورات) سيُسبب حتمًا اضطرابات في سلاسل الإمدادات العالمية“.

إلغاء رحلات

إلا أن سلاسل الإمدادات عرقلها في الأصل كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

يشير المحلل لدى ”Economist Intelligence Unit“ نيك مارو إلى أن ”إغلاق طرق النقل هذه – حتى لو كان موقتًا – له تداعيات ليس فقط على تايوان، إنما أيضًا على التدفقات التجارية المرتبطة باليابان وكوريا الجنوبية“.

والأمر نفسه يحصل في المجال الجوي. ففي اليومين الماضيين، تمّ إلغاء أكثر من 400 رحلة في المطارات الرئيسية في فوجيان، المقاطعة الصينية الأقرب إلى تايوان.

وحذّرت السلطات التايوانية من أن المناورات ستعرقل 18 رحلة جوية دولية تعبر المنطقة.

في بورصة تايوان، تراجع مؤشر تايكس المرتبط بشركات النقل الجوي والبحري بنسبة 1,05% الأربعاء، مع خسارته 4,6% من قيمته منذ مطلع الأسبوع.

إلا أن شركات نقل بحري عديدة تواصلت معها وكالة ”فرانس برس“ قالت إنها تنتظر لرؤية تأثير المناورات قبل تغيير مسار رحلاتها، لأن موسم الأعاصير حاليًا يعرقل مرور السفن من جانب تايوان، عبر بحر الفليبين.

بينما قررت شركات أخرى عدم تغيير رحلاتها.

وقالت بوني هوانغ المتحدثة باسم مجموعة ميرسك العملاقة في الصين، وهي من بين أكبر شركات الشحن البحري في العالم، ”لا نتوقع أي تأثير خلال هذه الفترة ولم نقرر تغيير مسار سفننا“.

”محاصرة الجزيرة“

خلال الأزمة السابقة في مضيق تايوان خلال تسعينيات القرن الماضي، استمرّت المناورات العسكرية الصينية التي تضمّنت إطلاق صواريخ قبالة سواحل الجزيرة، شهرًا.

وتعتبر مديرة برنامج آسيا في صندوق ”German Marshall“ الأمريكي يوني غلاسر، أن هذه المرة يريد الصينيون دون أي شكّ ”إثبات تصميمهم بطريقة تذهب إلى أبعد ما قاموا به العام 1996“.

تؤكد صحيفة ”غلوبل تايمز“ الصينية المعروفة بلهجتها القومية، أن المناورات ترمي إلى إثبات أن الجيش الصيني ”قادر على محاصرة الجزيرة بأسرها“.

لكن في وقت يعاني الاقتصاد الصيني من القيود الصحية المطبقة منذ العام 2020، لن تجازف بكين على الأرجح بفرض حصار تجاري كبير، وفق ما توقع محللون.

ويرى جيمس شار أن ”إغلاق كل حركة داخل المضيق لفترة طويلة، سيوجع الاقتصاد الصيني“.

لدى ناتاشا قسام من معهد ”Lowy“ الإسترالي للأبحاث الرأي نفسه، فتقول ”ليس من مصلحة بكين عرقلة السفر والتجارة في المنطقة“.

قد تضيف الصين إلى استعراض قوّتها العسكرية، هجمات إلكترونية وسبق أن بدأت تطبيق عقوبات تجارية. لكن ليس من المؤكد أنها تريد الذهاب أبعد من ذلك.

يعتبر توماس شوغارت الخبير في الابتكار العسكري في مركز الأمن الأمريكي الجديد Center for a New American Security ومقرّه واشنطن، أنه ”نظرًا إلى التوسع المذهل للإمكانات الجوية والبحرية الصينية في السنوات الأخيرة، من المرجّح أن يكون لدى الصين القدرة على فرض حصار بحري وجوّي على تايوان“.

ويضيف ”مسألة معرفة ما إذا كانت الصين ستختار تجربة مثل هذا الحصار (…) تعتمد إلى حدّ بعيد على المخاطر السياسية والاقتصادية التي يرغب قادة الحزب الشيوعي الصيني في تحملها للقيام بذلك“.