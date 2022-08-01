تتجه إلى لبنان.. أول سفينة حبوب أوكرانية تغادر أوديسا منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أول سفينة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا منذ بدء ”الغزو“ الروسي لأوكرانيا ستتحرك من ميناء أوديسا الساعة الـ05:30 بتوقيت غرينتش يوم الإثنين، بموجب اتفاق لتوفير ممر آمن مضمون.

وأضافت وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“، أنه ”سيتم انطلاق المزيد من السفن تباعا“.

وقالت الوزارة إن ”السفينة رازوني، التي ترفع علم سيراليون والمحملة بالذرة ستتوجه إلى لبنان.

وأصبح تحرك السفينة ممكنا بعد أن وقعت موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة اتفاقا لتصدير الحبوب والأسمدة في تموز/ يوليو.

ويهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ ”تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني“ وإليها.

وقالت وزارة الدفاع التركية: ”تم الاتفاق على أن تغادر سفينة الشحن التي ترفع علم سيراليون والمحملة بالذرة من ميناء أوديسا في الساعة الـ08:30 صباحا الـ(05:30 بتوقيت غرينتش) في أول آب/ أغسطس للتوجه إلى لبنان“.

وأضافت أن ”من المقرر نشر سفن أخرى في نطاق الممر المحدد والطريقة المتفق عليها“ بموجب اتفاق الثاني والعشرين من تموز/ يوليو.

وقال مسؤولون بالرئاسة الأوكرانية إن هناك 17 سفينة رست في موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود وعلى متنها ما يقرب من 600 ألف طن من البضائع.

وأضافوا أن من بينها 16 سفينة تحمل حبوبا أوكرانية بحمولة إجمالية تبلغ نحو 580 ألف طن.

وتوقفت شحنات أوكرانيا عبر البحر منذ شباط/ فبراير؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة.

ونفت موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء، وألقت باللوم على العقوبات الغربية في تباطؤ الصادرات وعلى أوكرانيا لتلغيم مياه الموانئ.

وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسان للقمح على مستوى العالم.

وتم افتتاح مركز التنسيق المشترك المسؤول عن مراقبة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رسميا يوم الأربعاء، في إسطنبول.

وتهدف اتفاقية رفع الحصار -أول نص مهم يشارك فيه الطرفان منذ بدء النزاع- إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار في بعض أفقر دول العالم.

وعلى مركز التنسيق المشترك تسجيل ومراقبة السفن التجارية التي ستشارك في القوافل والتحقق من متابعتها عبر الإنترنت والأقمار الصناعية وتفتيش السفن لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية وعند وصولها إلى الموانئ التركية.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال قبل أيام، إن ”المركز الذي يقع في أكاديمية عسكرية سيديره 5 ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى تركيا، بعدد متساو من العسكريين والمدنيين“.