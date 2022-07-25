هربا من العقوبات.. يختان للروسي ابراموفيتش يغادران الكاريبي نحو المغرب

كشف موقع مغربي، أن هناك يختان فاخران يملكهما الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، غادرا في الـ22 من شهر تموز/يوليو الجاري بشكل مفاجئ ميناء جزيرة انتيغوا في بحر الكاريبي، بسبب العقوبات التي أقرتها لندن وواشنطن وبروكسيل.

ويسعى ابراموفيتش، المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، وهو من المستهدفين بالعقوبات، بسبب علاقته المقربة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للوصول بيختيه إلى مينائي أغادير والدار البيضاء في المغرب.

وذكر الموقع المغربي ”لو ديسك“ الناطق باللغة الفرنسية، أن اليختين ”هالو“ و“كاغكون“، كانا في ميناء فلامونت بانتيغوا وباربودا عند إقرار العقوبات مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.



وجرى توقيف اليختين بالفعل، حيثُ تبين أنهما يتبعان لشركة مسجلة في الجزر العذراء وتحمل اسم ”Wenham Overses Ltd“، وأن المستفيد الوحيد منها هو ابراموفيتش حسب تحقيق لاحق في الموضوع، حسب ما أوردت صحيفة ”ذا اوبسيرفر“ البريطانية.

لكن انتيغوا لا تملك قانونًا يؤهلها لتنفيذ العقوبات أو الحجز على اليختين أو حتى منعهما من الرحيل، لذا التزمت سلطات الجزيرة الصمت فيما يخص مغادرتهما.

ويتواجد اليختان، المتجهان إلى المغرب، حاليا في مياه المحيط الأطلسي قرب جزر كوك، حيثُ جرت العادة بالسفن التي تمر بتلك المنطقة التوقف في جبل طارق للتزود بالوقود، لكن الأمر مختلف فيما يتعلق باليختين، لأنها منطقة تابعة للنفوذ البريطاني، وبالتالي من غير المنطقي المغامرة بدخولها.



ويمكن اعتبار المغرب ملاذا آمنا فيما يتعلق بالعقوبات، لأن المملكة اتخذت موقف الحياد من الحرب الروسية الأوكرانية، ولم يحضر مندوبها لدى المنظمات الدولية جلسات التصويت على تلك العقوبات ضد روسيا.

و“هالو“ هو يخت فاخر طوله 55 مترا، صنع عام 2018 ويعرض غالبا للإيجار، تصميمه الداخلي مستوحى من هوليود، ويمكن أن يعيش بداخله 12 شخصًا، إضافة إلى طاقم مكون من 13 شخصًا، تبلغ سرعته 15,5 عقدة (حوالي 28,7 كيلومتر في الساعة).

أما ”كاغكون“ فهو أكبر حجما، حيث يبلغ طوله 67,2 متر، ويمتد على مساحة شاسعة تتضمن مرآبا ومكانا مهما للعيش، وفيه جناح لكبار الزوار ويمكنه استضافة 21 شخصًا، وله 4 محركات، ويمكن أن تبلغ سرعته 25 عقدة (حوالي 46,3 كيلومتر في الساعة).