تركيا: اتفاق أوكرانيا وروسيا حول صادرات الحبوب سيساعد في تخفيف أزمة الغذاء

قالت تركيا إن الاتفاق الذي تتوقع إبرامه في وقت لاحق اليوم الجمعة مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية ”سيكون خطوة أولى لتخفيف أزمة الغذاء العالمية“ منذ غزو موسكو لجارتها.

وتعد أوكرانيا وروسيا من بين أكبر الدول المصدرة للمواد الغذائية في العالم، وتخضع موانئ أوكرانيا، بما فيها ميناء أوديسا الرئيسي، لحصار يفرضه أسطول روسيا في البحر الأسود.

وتسبب توقف صادرات الحبوب خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وقد تساعد إعادة فتح الموانئ الأوكرانية في تجنب المجاعة في أجزاء من العالم.

ويوجد نحو 20 مليون طن من الحبوب العالقة بصوامع في أوديسا، حيث تقطعت السبل بعشرات السفن، بسبب هجوم موسكو الذي تصفه بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.

وقالت تركيا إنه تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن خطة تقودها الأمم المتحدة خلال محادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي، وستوقع الأطراف المعنية عليه.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الاتفاق.

وقالت الرئاسة التركية، إنه من المقرر توقيع الاتفاق في قصر دولما بهجة في إسطنبول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش في مراسم بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت ثلاثة مصادر، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في طريقه إلى تركيا لحضور المراسم. وسيحضر أيضًا وزير البنية التحتية الأوكراني.

لكن لم يرد تأكيد من أوكرانيا أو روسيا.