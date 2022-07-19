حكومة حماس تفرض ضرائب جديدة على بعض السلع في غزة

فرضت حكومة حركة حماس في قطاع غزة، ضرائب جديدة على بعض السلع التجارية المستوردة من الخارج؛ الأمر الذي أثار استياء المواطنين في القطاع الذي يعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة ويسجل ارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر والبطالة.

وقال حسني الشرافي، مدير شركة ”الشرافي إخوان للنقل والتجارة العامة والتخليص الجمركي“، إن الحكومة أبلغتهم بقرار فرض ضرائب جديدة على استيراد بعض السلع، مشيراً إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ، مطلع شهر أغسطس/آب المقبل.

وأوضح الشرافي، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”بنطال الجينز الواحد الوارد للقطاع ستفرض عليه ضريبة جديدة بقيمة 10 شواكل (نحو 3 دولارات أمريكية)، كما ستفرض ضريبة مماثلة أيضاً على كل قطعة جلباب واردة لغزة“.

وأشار الشرافي، إلى أنه سيتم فرض 1000 شيكل لكل طن من مادة النايلون (حوالي 300 دولار أمريكي)، كما سيتم فرض 200 شيكل لكل طن عصير (حوالي 60 دولارًا أمريكيًا)، مبيناً أن تلك المبالغ ستضاف على الضرائب المقررة مسبقاً من قبل الجهات المختصة بغزة.

وأكد الشرافي، أن جميع السلع المفروض عليها ضرائب جديدة تحتاج إلى إذن استيراد مسبق من وزارة الاقتصاد بغزة، متابعاً: ”حسب ما أبلغتنا به وزارة الاقتصاد بغزة، فإن هذه الضرائب هدفها دعم المنتج المحلي في غزة، والذي يكون له بدائل عن البضائع المستوردة“.

هذا وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في غزة، عن استيائهم من قرار حكومة حماس فرض ضرائب جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع، مطالبين الحركة بالتراجع عن تلك القرارات.

يذكر أن قطاع غزة يعاني من سياسة الازدواج الضريبي التي تتبعها حكومة حماس في القطاع، منذ سيطرة الحركة على غزة عام 2007، حيث تفرض حماس ضرائب على السلع الواردة للقطاع بالتوازي مع الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية في رام الله.

ووفق تقديرات المؤسسات الدولية، تتخطى نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 50%، كما أن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية، خاصة التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ”أونروا“.

وتدير حماس قطاع غزة عبر لجنة حكومية معينة من قبلها تتولى إدارة الوزارات، والمؤسسات الحكومية في القطاع، منذ إعلان رئيس وزراء حكومة الحركة إسماعيل هنية استقالته من منصبه، عام 2014، كما وتمنع الحركة موظفي الحكومة الفلسطينية المعترف بها من العمل في هذه الوزارات.