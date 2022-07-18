ارتفاع طفيف في أسعار القمح الروسي وتسارع الصادرات

ارتفعت أسعار تصدير القمح الروسي بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بدعم من قوة الروبل، حسبما قالت شركة الاستشارات الزراعية الروسية ‭‭)‬‬إيكار‭‭(‬‬ يوم الإثنين، مضيفة أن الصادرات تسارعت مع وصول المحصول الجديد.

وأصدرت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي توضيحا يطمئن البنوك وشركات الشحن والتأمين بأن التعاملات مع صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية لن تمثل خرقا لعقوبات واشنطن على موسكو.

وقالت (إيكار) في مذكرة، إن ”التجار يدرسون هذا التوضيح بتفاؤل وحذر شديدين“.

وتتوقع الشركة حاليا أن تصدر البلاد أكثر من مليوني طن من القمح هذا الشهر.

وأضافت (إيكار) أن الأسعار الروسية للقمح الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5‬‬% للتوريد من موانئ البحر الأسود، ارتفعت بمقدار دولارين إلى 360 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة في نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت شركة ”سوفيكون“ الاستشارية نقلا عن بيانات الموانئ، إن روسيا صدرت 500 ألف طن من الحبوب الأسبوع الماضي، بزيادة عن 340 ألف طن في الأسبوع السابق.

وأضافت أن أسعار القمح للإمدادات الوشيكة تراوحت بين 355 و360 دولارا للطن.