صندوق النقد: المشهد الاقتصادي العالمي ازداد قتامة وقد يتدهور أكثر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، من أن المشهد الاقتصادي العالمي ”ازداد قتامة“، وقد يتدهور أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا والتضخّم السريع الذي تسببت به.

وقالت غورغييفا، في مدونة نشرتها قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام المصارف المركزية في بالي نهاية هذا الأسبوع، إن صندوق النقد الدولي ”يتوقّع مزيدًا من التدهور في النمو العالمي“ في 2022 و2023.

وسترد كامل توقعات المؤسسة الدولية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيُنشر في وقت لاحق الشهر الجاري.

وقالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، إن توقعات الاقتصاد العالمي ”ساءت كثيرا“ منذ أبريل/ نيسان الماضي وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل؛ في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

وأشارت إلى أن الصندوق سيخفض، خلال الأسابيع المقبلة، توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو/تموز الجاري، بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من 1% في أبريل/ نيسان الماضي.