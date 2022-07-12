الذهب يستقر فوق أدنى مستوى في 9 أشهر

استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0740 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الـ30 من سبتمبر/ أيلول عند 1722.36 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.60 دولار للأوقية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة عملات رئيسة اليوم الثلاثاء، ما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 18.95 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2% إلى 852.07 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.5% إلى 2130.02 دولار للأوقية.