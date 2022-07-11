إسرائيل تأمل في إنشاء سوق مشتركة في الشرق الأوسط

أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، أنه يأمل أن تقود زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمنطقة هذا الأسبوع، إلى إنشاء سوق مشتركة في الشرق الأوسط تشمل السعودية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وسيبدأ الرئيس الأمريكي، جولة في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل يوم الأربعاء، ثم يتوجه بعدها إلى المملكة العربية السعودية.

وردا على سؤاله خلال مؤتمر عما يتوقع أن ينتج عن زيارة بايدن، قال ليبرمان: ”إنشاء سوق جديدة مشتركة في الشرق الأوسط“.

وتتطلع إسرائيل لاستقبال بايدن في ظل اضطرابات سياسية، بينما تستعد الدولة العبرية في تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء خامس انتخابات في غضون أقل من 4 أعوام.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال يوم السبت، إن هدفه من زيارة الرياض، هو إعادة توجيه العلاقات وليس قطعها مع دولة تعد شريكا إستراتيجيا للولايات المتحدة منذ 80 عاما“.

وأضاف بايدن، إن السعودية ساعدت في الآونة الأخيرة في إعادة الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ودعمت الهدنة في اليمن بشكل كامل وتعمل على استقرار أسواق النفط مع منتجي منظمة أوبك الآخرين.

وقال بايدن، إنه سيكون أول رئيس يسافر من إسرائيل إلى مدينة جدة هذا الأسبوع، وهو ما وصفه بأنه ”سيكون رمزا صغيرا للعلاقات الناشئة والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي“، وفق ”رويترز“.

وسبق أن قام الرئيس السابق دونالد ترامب، برحلة تاريخية مماثلة عام 2017، لكن في الاتجاه الآخر، من السعودية إلى الدولة العبرية.

وتابع: ”سأكون أول رئيس يزور الشرق الأوسط منذ 11 أيلول/سبتمبر دون مشاركة القوات الأمريكية في مهمة قتالية هناك.. هدفي هو الحفاظ على هذا الوضع“.