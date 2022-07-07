"عنكبوت الغبار"... آفة تهدد محاصيل التمور التونسية

أطلقت وزارة الزراعة التونسية، اليوم الخميس، تحذيرات جدية من آفة سمتها بـ“عنكبوت الغبار“ قالت إنها تهدد محاصيل التمور التي تعتبر أحد أبرز ركائز صادرات البلد الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة.

وقالت أماني الطويل رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بولاية (محافظة) توزر جنوبي البلاد إنه ”في إطار الحملة الوطنية لمكافحة عنكبوت الغبار انطلقت منذ الموسم الماضي في القيام بعديد الاجتماعات لإعداد طريقة عمل وتدخل ناجعة للمحافظة على المحاصيل وحمايتها من آفة عنكبوت الغبار“.

وقالت الطويل، في تصريحات إذاعية ”إن وزارة الزراعة أصدرت منذ أبريل/نيسان الماضي، بروتوكولا علميا لمكافحة عنكبوت الغبار يعتمد على 3 مراحل للمكافحة المندمجة، المرحلة الأولى هي مرحلة زراعية والمرحلة الثانية هي مرحلة وقائية والمرحلة الثالثة هي مرحلة علاجية، وتطبيقا لهذا البروتوكول وجهت الوزارة تنبيها إلى منتجي التمور بالمنطقة“.

وأكدت أنه في شهر أبريل تم تنظيم أيام إعلامية حول مكافحة وقائية لهذه الآفة في محافظة توزر التي توصف بأنها عاصمة التمور في تونس، كما تم تنظيم أيام توعوية وحصص تطبيقية حول طرق التدخل وكيفية تعديل آلة الرش وخلط المبيد في شهر يونيو/حزيران“.

وأوضحت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة أنه على إثر صدور قائمة المبيدات العلاجية، تم تنظيم يومي 5 و6 يوليو/تموز أياما توعوية لفائدة منتجي التمور ونقاط بيع المبيدات بمحافظة توزر للتعريف بهذه المبيدات العلاجية وطرق التدخل.

لكن رئيس اتحاد المزارعين في تونس نور الدين بن عياد اعتبر أن التحرك الحكومي لمعالجة الآفات التي تهدد التمور بطيء جدا.

وقال بن عياد في تصريحات خص بها ”إرم نيوز“ إن “الإدارة العامة للإنتاج النباتي كان عليها أن تكون متفطنة بشكل مبكر لهذه الآفات الحقيقية لأن محاصيل التمور اليوم مهددة بآفة عنكبوت الغبار وغيرها من الآفات التي لم نكن نعرفها سابقا“.

وتابع قائلا: ”اليوم لا بد أن يتم إجراء دراسات على مستوى هذه الإدارة حتى يتم البحث عن حلول، نتفاجأ في الحقيقة عندما لا نجد حلولا عاجلة لآفات تضر بالمحصول وبالإنتاج ككل، واليوم نتساءل هل السلطة متفطنة أم لا؟.

وأضاف: ”الحقيقة دائما ما يكون تدخل الوزارة متأخرا جدا رغم أن مزارعينا في محافظتي توزر وقبلي وغيرها ينبهون من هذه الآفة كما غيرها دون أي تجاوب“.

وكشف بن عياد أن اتحاد المزارعين أعطى أهمية لهذه المشكلة وقرر تشكيل لجنة تسهر على ترصد هذه الآفة أو غيرها من الآفات سواء كانت داخلية أم خارجية“.

وحول تقديرات محاصيل التمور في تونس هذا العام قال بن عياد إنه ”ليس لدينا الآن تقديرات واضحة وصحيحة، لكن نتمنى أن لا تلحق آفة عنكبوت الغبار ضررا كبيرا بمحاصيل التمور؛ لأن محاصيل العام الماضي كانت ممتازة، لكن إصابتها بالحرارة المرتفعة وغيرها جعلت جودتها أقل من العادة، ونتمنى هذا العام أن تكون جيدة وأن تكون قيمتها التجارية كذلك ممتازة“.