لمواجهة أزمة الغلاء العالمية.. السعودية تبدأ صرف المساعدات للملايين من مواطنيها

بدأ برنامج ”حساب المواطن“ الحكومي المخصص لتقديم مساعدات مالية شهرية للسعوديين، اليوم الأربعاء، بصرف مبالغ مالية لنحو عشرة ملايين مواطن تضمنت زيادات جديدة متفاوتة عما اعتادوا استلامه في الأشهر الماضية.

وتلقى عدد كبير من المستفيدين من إعانات البرنامج، رسائل تفيد بدخول مبالغ مادية لحساباتهم البنكية، بينما سيستمر صرف الإعانات طوال ساعات يوم الأربعاء ضمن دفعة شهرية جديدة تحمل الرقم 56، وتتضمن زيادة جديدة أمر بها الملك سلمان قبل يومين.

وأبلغ عدد من المستفيدين من البرنامج، مواطنيهم الباقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيمة الزيادة التي أضيفت للمساعدة الشهرية التي يتلقونها، وتراوحت من 100 ريال وحتى ألف ريال تقريباً من عائلة لعائلة أخرين.

وقالت مغردة تدعى منى، إن عائلتها مكونة من ستة أشخاص، وقد تسلمت 2088 ريالاً، بينها 1209 ريال مساعدة شهرية أساسية، و879 ريالاً مساعدة إضافية. فيما أبلغ مردون آخرون عن مبالغ متفاوتة أقل وأكثر.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً تضمن تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، وإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

وتم تخصيص مبلغ ثمانية مليار ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

كما تضمن الأمر الملكي إعادة فتح التسجيل أمام السعوديين في البرنامج بحيث يتمكن أفراد وعوائل سعودية جديدة من التسجيل والحصول على الدعم الذي يستفيد منه أكثر من نصف السكان.

الزيادة ١٠٠ ريال عندي .. كانت ٣٠٠ صارت ٤٠٠ — محمد الاسمري (@2007Mohmmed) July 5, 2022

وبدأت السعودية العمل بالبرنامج منذ العام 2017 بالتزامن مع فرض زيادات على أسعار البنزين وباقي موارد الطاقة، بحيث يحصل أكثر من عشرة ملايين مواطن سعودي (عوائل وأفراد) شهرياً على دعم مادي يضاف لحساباتهم البنكية، لكن تسجيل مواطنين جدد في البرنامج توقف في العام 2020.

وأعلن القائمون على البرنامج عن البدء باستقبال طلبات التسجيل الجديدة فور صدور الأمر الملكي، ونشروا رابطاً إلكترونياً يتيح للراغبين إدخال بياناتهم.

ويعتمد “حساب المواطن“، الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

ي اخوي احنى كنا نستلم 1001واللحين 1288.ويوم حسبت ب الحاسبه حقت حساب المواطن طلعلي 1700.كيف كذا — Ahmad Ahmad (@AhmadAh00244112) July 5, 2022

ويبلغ الحد الأدنى للدعم المقدم للفرد المستقل شهريًا 300 ريال، فيما يتراوح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال.

وبلغ مجموع المبالغ التي تم صرفها للمستحقين في 55 دفعة شهرية، 120 مليار ريال.

وجاءت الخطوة السعودية بعد ساعات من اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي أشار لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم ”وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها“.

وقالت (واس) إن الدعم الجديد يستهدف حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

وشملت حزمة الدعم الجديدة تخصيص دعم مالي بمبلغ 10.4 مليار ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ 9.6 مليار ريال لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.