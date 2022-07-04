السعودية تعيد فتح التسجيل في برنامج "حساب المواطن"

قررت السعودية، اليوم الإثنين، إعادة فتح التسجيل أمام مواطنيها في برنامج الإعانات المالية الشهري ”حساب المواطن“ بحيث يتمكن أفراد وعوائل سعودية جديدة من التسجيل والحصول على الدعم الذي يستفيد منه أكثر من نصف السكان.

وبدأت السعودية العمل في البرنامج منذ العام 2017 بالتزامن مع فرض زيادات على أسعار البنزين وباقي موارد الطاقة، بحيث يحصل أكثر من عشرة ملايين مواطن سعودي ”عوائل وأفراد“ شهرياً على دعم مادي يضاف لحساباتهم البنكية، لكن تسجيل مواطنين جدد في البرنامج توقف في العام 2020.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمة (واس) إن أمراً ملكياً صدر بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، وإعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

وتم تخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي، وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

وأعلن القائمون على البرنامج البدء باستقبال طلبات التسجيل الجديدة فور صدور الأمر الملكي، ونشروا رابطاً إلكترونياً يتيح للراغبين إدخال بياناتهم.

ويعتمد “حساب المواطن“، الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

ويبلغ الحد الأدنى للدعم المقدم للفرد المستقل شهريًا 300 ريال، فيما يتراوح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال.

وبلغ مجموع المبالغ التي تم صرفها للمستحقين في 55 دفعة شهرية، 120 مليار ريال.

وجاءت الخطوة السعودية بعد ساعات من اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي أشار لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم ”وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها“.

وقالت ”واس“ إن الدعم الجديد يستهدف حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

وتشمل حزمة الدعم الجديدة تخصيص دعم مالي بمبلغ 10.4 مليار ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ 9.6 مليار ريال لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.