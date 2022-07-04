السعودية.. أمر ملكي بتخصيص‭ 5 ‬مليارات دولار لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (‭ 5‬مليارات دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمر الملكي صدر انطلاقا من ”حرص واهتمام الملك سلمان بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم“.

وتضمن الأمر الملكي تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ، 2022م، وإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا.

كما تضمن تخصيص ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقا، وتخصيص 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.