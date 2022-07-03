زعماء غرب أفريقيا يرفعون العقوبات الاقتصادية عن مالي

رفع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الأحد، العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهرًا ونشروا قانونًا للانتخابات.

كما قبل الزعماء في اجتماعهم في العاصمة الغانية أكرا تعهدًا من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو، في يناير/ كانون الثاني، بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرًا.

لكن زعماء إيكواس رفضوا اقتراحًا بفترة انتقالية مدتها 3 سنوات من قادة الانقلاب الذين سيطروا على السلطة في غينيا، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وطلبوا من المجلس العسكري الحاكم في غينيا اقتراح إطار زمني آخر، بحلول‭‭ ‬‬نهاية يوليو/ تموز الجاري، وإلا واجهوا عقوبات اقتصادية.