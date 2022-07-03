عمال الموانئ الأردنية يعلقون العمل احتجاجا على ضحايا تسرب غاز الكلورين

قال نقابيون إن عمال ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر بدأوا إضرابا عن العمل اليوم الأحد، احتجاجا على تدني تدابير السلامة بعد وفاة 13 شخصا في حادث تسرب غاز الكلور في الميناء.

جاءت وفاة وإصابة أكثر من 300 عامل بعد حادث سقوط صهريج كلور من رافعة على سفينة، يوم الاثنين الماضي، مما تسبب في انفجاره.

وقال النقابي البارز أحمد عمايرة إن مئات العمال لم يحضروا للعمل في مرافق الميناء الرئيسية وإنهم ملتزمون بالتوقف عن العمل حتى يتم تلبية مطالبهم بتوفير بيئة مناسبة من حيث معايير السلامة الصناعية.

وأكد متحدث باسم الميناء توقف العمل، لكنه لم يعلق على الواقعة.

ويقول خبراء القطاع إن الحادث كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة لو لم يغادر عشرات العمال، الذين أنهوا نوبة عملهم، الموقع قبل وقت قصير من التسرب. كما أدت الرياح إلى إبعاد الغازات السامة عن المناطق المأهولة بالسكان في المدينة الساحلية إلى الصحراء البعيدة.

وقال مسؤولون حكوميون لوكالة ”رويترز“، اليوم الأحد، إن الحادث كشف عن إهمال كبير من قبل إدارة الميناء التجاري الوحيد في البلاد حيث حذرت مصادر في القطاع منذ فترة طويلة من أن إجراءات السلامة غير كافية.

وهذا التسرب هو ثاني أزمة كبرى تضرب حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة في السنوات القليلة الماضية بعد وفاة سبعة مرضى على الأقل في مارس آذار الماضي عندما نفد الأكسجين من مستشفى عام.

وقال الملك عبد الله إنه ينتظر نتائج التحقيق الذي أمرت به الحكومة وأجراه النائب العام لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وميناء العقبة الواقع في الطرف الشمالي من البحر الأحمر هو طريق عبور رئيسي للبضائع العراقية، لكنه أصبح أيضا بوابة لبعض البضائع المتجهة إلى سوريا والأراضي الفلسطينية.