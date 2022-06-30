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اقتصاد

السعودية تعلن عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية في اليمن
تاريخ النشر: 30 يونيو 2022 15:00 GMT
تاريخ التحديث: 30 يونيو 2022 15:45 GMT

السعودية تعلن عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية في اليمن

أعلنت السعودية، الخميس، عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية التي سينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الدفاع السعودي

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت السعودية، الخميس، عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية التي سينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس.

وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل في البلاد.

وأعلن خلال اللقاء الذي عقد في مقر إقامة العليمي الذي يقوم بزيارة خاصة للسعودية حاليا عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعا تنمويا في 6 قطاعات، هي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء؛ لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركتها مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.

ومنذ العام 2018م وحتى الآن نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (207) مشروع ومبادرة تنموية بمختلف القطاعات الحيوية، ويأخذ بالاعتبار تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، وتعزيز التسامح والسلام، والإسهام في تحسين العيش والمعيشة، عبر آثار تنعكس على الحركة التجارية والاقتصادية، وتنعش القطاعات الخدمية والإنتاجية وترفع من كفاءتها، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للبرنامج.

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