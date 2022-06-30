السعودية تعلن عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية في اليمن

أعلنت السعودية، الخميس، عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية التي سينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس.

وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل في البلاد.

بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- التقيت فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ونقلت لهم تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود المجلس، وحرصها على تلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق. pic.twitter.com/kMWAbLKLsd — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 30, 2022

وأعلن خلال اللقاء الذي عقد في مقر إقامة العليمي الذي يقوم بزيارة خاصة للسعودية حاليا عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعا تنمويا في 6 قطاعات، هي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء؛ لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في المملكة على دعم جهود فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية، في النهوض باليمن سياسيًا واقتصادياً، واستمرارًا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق تعلن اليوم حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها @SaudiDRPY. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 30, 2022

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركتها مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.

حزمة المشاريع الحيوية التي قدمتها المملكة شملت (١٧) مشروعًا تنمويًا في(6) قطاعات بقيمة (400)مليون دولار، إضافة إلى (200) مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، تؤكد وقوف المملكة مع اليمن لرفع المعاناة عن شعبه، وتحقيق ما يصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 30, 2022

ومنذ العام 2018م وحتى الآن نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (207) مشروع ومبادرة تنموية بمختلف القطاعات الحيوية، ويأخذ بالاعتبار تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، وتعزيز التسامح والسلام، والإسهام في تحسين العيش والمعيشة، عبر آثار تنعكس على الحركة التجارية والاقتصادية، وتنعش القطاعات الخدمية والإنتاجية وترفع من كفاءتها، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للبرنامج.