الأردن.. استئناف العمل بموانئ العقبة باستثناء "رصيف 4"

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن استئناف العمل بموانئ العقبة كافة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، باستثناء رصيف رقم 4، وذلك لإتاحة المجال للتأكد من سلامته بشكل نهائي، بحسب ما أوردته قناة المملكة.

وقال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن حادث تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 260 آخرين.

وقال المركز، في بيان، إنه ”في تمام الساعة الخامسة والربع من عصر الاثنين حدث تسرب لغاز الكلورين في ميناء العقبة من جراء سقوط وانفجار صهريج يحتوي على هذه المادة“.

وأشار إلى أن من بين الإصابات أشخاصا غير أردنيين، موضحا أن 123 شخصا من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الاثنين، إن 45 شخصا أصيبوا بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، في أثناء تعاملهم مع حادثة سقوط صهريج محمّل بغاز سام في لحظته الأولى.

وأضاف السرطاوي، في بيان، إن المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات عدا 5 مصابين لا يزالون قيد العلاج، مشيرا إلى أن حالتهم العامة متوسطة.

وأشار إلى أن ”العمل جارٍ للانتهاء من تفقد الموقع وتطهيره، بتنسيق تام مع القوات المسلحة- الجيش العربي، وجميع الجهات المعنية“.

وأوضح أن ”2500 ضابط وفرد و240 آلية متخصصة تابعة للأمن العام والدفاع المدني، تعاملت مع الحدث ونقلت المصابين، بينما عمل فريق التعامل مع المواد الخطرة في الدفاع المدني، على تطهير الموقع، فضلا عن مشاركة فرق الإنقاذ المائي والغطاسين في عمليات البحث والإنقاذ“.

وميناء العقبة الواقع في الطرف الشمالي للبحر الأحمر طريق عبور رئيسي للواردات والصادرات العراقية منذ وقت طويل.

وذكر التلفزيون الرسمي أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وصل إلى العقبة وتوجه إلى مستشفى يُعالج به بعض المصابين.

ونقل التلفزيون أيضا عن وزير الإعلام قوله إن رئيس الوزراء شكل فريق تحقيق في الحادث برئاسة وزير الداخلية.