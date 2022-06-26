ردًا على الصين.. مجموعة السبع تستثمر 600 مليار دولار في البنى التحتية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مجموعة السبع أطلقت اليوم الأحد، برنامجًا هائلًا للاستثمارات في الدول النامية، قيمتها 600 مليار دولار، وتهدف إلى الرد على المشاريع الواسعة النطاق التي تمولها الصين.

وقال البيت الأبيض قبيل خطاب لبايدن يكشف فيه هذا الاقتراح خلال قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا: ”مع الشركاء في مجموعة السبع، نسعى إلى جمع 600 مليار دولار بحلول عام 2027 من أجل استثمارات عالمية في البنى التحتية“.

وأوضح المصدر نفسه أنه يفترض على ”بارتنرشيب فور غلوبل إنفراستراكتشر“ (الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية) ”توفير بنية تحتية عالية الجودة ومستدامة“.

من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي قدم المشروع إلى جانب الرئيس الأمريكي، أن مجموعة السبع ”وضعت لنفسها هدفًا طموحًا يتمثل في تقديم عرض أفضل للعالم من حيث الاستثمار في البنية التحتية“.

وتعهدت الولايات المتحدة ”جمع“ حوالي ”200 مليار دولار“ وحدها خلال خمس سنوات لهذا البرنامج.

لكن مصطلح ”جمع“ لا يعني أن البلدين هما من سيقدمان هذه المبالغ الهائلة، وبالتالي، ستجمع واشنطن 200 مليار دولار من خلال القروض والتمويلين العام والخاص.

ويريد الغرب أن يتميز عن الصين التي استثمرت بكثافة في العديد من البلدان النامية، لبناء بنى تحتية عبر ما يسمى برنامج ”طرق الحرير الجديدة“ أو لضمان الوصول إلى بعض المواد الخام.

لكن بكين تتهم بتنفيذ مشاريعها عبر قروض منخفضة العوائد وحتى محفوفة بالمخاطر، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات ديون البلاد الهشة أصلًا.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الأحد، إن الهجوم الصيني ”موجود منذ سنوات، وقد ترجم بكثير من المدفوعات النقدية والاستثمارات، لكن الوقت لم يفت بعد“ في إشارة إلى مبادرة مجموعة السبع.

وأضاف المصدر نفسه: ”من الواضح أن إفريقيا جنوب الصحراء ستكون أولوية رئيسية“ للشراكة التي أطلقتها مجموعة السبع، مؤكدًا أن أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، هي أيضًا مناطق ”مهمة جدًا“.