بوتين يدعو لإيجاد "عملة دولية" لخفض الاعتماد على الدولار واليورو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إلى تعزيز العلاقات بين دول بريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة التي تضرب الاقتصاد الروسي بسبب الصراع الأوكراني، داعيا لإيجاد ”عملة دولية“ لخفض الاعتماد على الدولار واليورو.

وقال بوتين أمام المشاركين في منتدى بريكس الاقتصادي عشية قمة افتراضية لهذه البلدان: ”يضطر رجال الأعمال في بلادنا إلى تطوير أعمالهم في ظروف صعبة؛ لأن الشركاء الغربيين يتجاهلون المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق والتجارة الحرة“، مستنكرا في الوقت ذاته ”فرض عقوبات جديدة ذات دوافع سياسية بشكل مستمر، والتي تتعارض مع الفطرة السليمة والمنطق الاقتصادي الأساسي“.

وأضاف أن ”روسيا تعيد توجيه تدفقاتها التجارية واتصالاتها الاقتصادية الخارجية بنشاط نحو شركاء دوليين موثوقين، خصوصا نحو دول البريكس“، موضحا أن ”هناك محادثات جارية بشأن افتتاح سلسلة متاجر هندية في روسيا، وزيادة حصة السيارات الصينية في السوق الروسية“.

وأكد بوتين أن ”شحنات النفط الروسي إلى الصين والهند آخذة في الازدياد. التعاون الزراعي يتطور بشكل ديناميكي وكذلك تصدير الأسمدة الروسية إلى دول مجموعة البريكس، وتريد روسيا أيضا أن تطور مع شركائها في البريكس آليات بديلة للتحويلات الدولية وعملة دولية؛ بهدف خفض الاعتماد على الدولار واليورو“.