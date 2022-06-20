فتاة الاستوب

انزلاق طائرة

نزهة الركراكي

رفع الرواتب

مطار هيثرو

جمال بلعمري

سفر السعوديين

أظهر المزيد

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار
تاريخ النشر: 20 يونيو 2022 14:30 GMT
تاريخ التحديث: 20 يونيو 2022 15:05 GMT

استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين؛ بعد حدوث توازن بين تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية العالمية بشأن التشديد النقدي القوي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك

+A -A
المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين؛ بعد حدوث توازن بين تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية العالمية بشأن التشديد النقدي القوي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مع التركيز على آراء العديد من مصرفيي البنك المركزي هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، وسجلت الأوقية (الأونصة) 1838.36 دولار بحلول الساعة 11:19 بتوقيت غرينتش، بعد تسجيله أكبر انخفاض له منذ منتصف مايو/ أيار، في الأسبوع الماضي، بتراجعه 1.7%.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1841.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار من قرب أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما؛ مما أثار من جديد بعض الطلب على الذهب المسعر بالدولار الأمريكي بين المشترين في الخارج.

وقال لقمان أوتينغا، كبير المحللين في ”إف إكس تي إم“، إن ”الذهب قام بمحاولة للتعافي هذا الصباح مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة. ولكن التصريحات المتشددة التي أدلى بها عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حدت من الاتجاه نحو الصعود“.

وأضاف: ”من المرجح أن يظل المعدن النفيس ضمن النطاق، وذلك بفضل العناصر المتضاربة التي تدعم كلا من الصعود والهبوط. وقد تكون هناك حاجة إلى محفز جديد لقلب ميزان القوى“.

وستتحدث مجموعة من مصرفيي البنك المركزي هذا الأسبوع، تتصدرها شهادة متشددة محتملة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أمام مجلس النواب، يومي الأربعاء والخميس.

وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.62 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.6% إلى 938.54 دولار. وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 1830.66 دولار.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play