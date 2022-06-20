استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين؛ بعد حدوث توازن بين تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية العالمية بشأن التشديد النقدي القوي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مع التركيز على آراء العديد من مصرفيي البنك المركزي هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، وسجلت الأوقية (الأونصة) 1838.36 دولار بحلول الساعة 11:19 بتوقيت غرينتش، بعد تسجيله أكبر انخفاض له منذ منتصف مايو/ أيار، في الأسبوع الماضي، بتراجعه 1.7%.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1841.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار من قرب أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما؛ مما أثار من جديد بعض الطلب على الذهب المسعر بالدولار الأمريكي بين المشترين في الخارج.

وقال لقمان أوتينغا، كبير المحللين في ”إف إكس تي إم“، إن ”الذهب قام بمحاولة للتعافي هذا الصباح مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة. ولكن التصريحات المتشددة التي أدلى بها عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حدت من الاتجاه نحو الصعود“.

وأضاف: ”من المرجح أن يظل المعدن النفيس ضمن النطاق، وذلك بفضل العناصر المتضاربة التي تدعم كلا من الصعود والهبوط. وقد تكون هناك حاجة إلى محفز جديد لقلب ميزان القوى“.

وستتحدث مجموعة من مصرفيي البنك المركزي هذا الأسبوع، تتصدرها شهادة متشددة محتملة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أمام مجلس النواب، يومي الأربعاء والخميس.

وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.62 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.6% إلى 938.54 دولار. وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 1830.66 دولار.