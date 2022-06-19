يلين: الركود في الولايات المتحدة ليس أمرا حتميا

اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، أن الركود ليس ”حتميا“ في الولايات المتحدة، بعد أيام من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسة، مثيرا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وقالت يلين لشبكة ”إيه بي سي نيوز“ الأمريكية: ”لا أعتقد أن الركود أمر حتمي“، لكنها توقعت ”تباطؤ الاقتصاد“ في خضم انتقاله إلى ”نمو بطيء ومستقر“.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي مؤخرا عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ حوالى 30 عاما، في إطار جهوده المكثفة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

ويأتي هذا الارتفاع، وهو الثالث منذ شهر مارس/آذار الماضي، بعد ارتفاع مستوى التضخم بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

وقال البنك إنه يتوقع حدوث مزيد من الزيادات.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بمقدار 0.25 نقطة مئوية في مارس/آذار الماضي، ونصف نقطة أخرى في مايو/ أيار الماضي و 0.75 نقطة منتصف شهر يونيو/ حزيران الجاري، لمواجهة التضخم، وذلك لأول مرة منذ عام 1994.

وقال رئيسه جيروم باول، في ذلك الوقت، إن المسؤولين لا يفكرون في زيادات أكبر.

لكن الأرقام الصادرة، يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.6% في مايو/ أيار الماضي، في أسرع وتيرة منذ عام 1981، دفعت المسؤولين إلى التحرك بقوة أكبر، وفق ما قاله باول.

وأضاف: ”من الواضح أن التضخم أخذ بشكل مفاجئ منحى تصاعديا خلال العام الماضي، ويمكن أن تكون هناك مفاجآت أخرى، لذلك سنحتاج إلى أن نكون أذكياء“.

ويقول العديد من المحللين، إن الاحتياطي الفيدرالي يعاني في سعيه للتأقلم، بعد أن بدأ التضخم في الظهور في الولايات المتحدة العام الماضي؛ بسبب انتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع تعافيا من صدمة الإغلاق خلال أزمة كورونا.

وفي السابع من يونيو/ حزيران الجاري، قالت يلين إن الولايات المتحدة تواجه مستويات غير مقبولة للتضخم، وإن هناك حاجة إلى موقف ملائم على صعيد الميزانية للمساعدة في تثبيط الضغوط التضخمية دون الإضرار بالاقتصاد.

وأضافت يلين، في تعليقات أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن عناصر في تشريع للإنفاق اقترحه الرئيس جو بايدن قد تساعد في خفض التكاليف للأمريكيين، بما في ذلك الأدوية ومبادرات الطاقة النظيفة.