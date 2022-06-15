بينها سلطنة عُمان.. منصة ريفولوت المصرفية تطلق خدمات في 5 بلدان أخرى

قالت منصة ريفولوت للخدمات المصرفية الرقمية إنها ستطلق نسخة مبسطة من تطبيقها في سلطنة عمان وسريلانكا وتشيلي والإكوادور وأذربيجان، مما يسمح للعملاء بتحويل الأموال إلى أكثر من 50 دولة باستخدام أكثر من 30 عملة.

وبحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء، قالت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا إنه لن تكون هناك رسوم على العملاء الذين يجرون تحويلات إلى عملاء آخرين على المنصة في البلدان الخمسة الجديدة، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة واحد بالمئة على التحويلات إلى حسابات خارج ريفولوت، بحد أدنى دولار واحد.

وكانت ريفولوت، التي وسعت نطاق منتجاتها لتشمل خدمات المدفوعات وتداول العملات المشفرة وحسابات التوفير وتداول الأسهم منذ إطلاقها في بريطانيا في عام 2015، قالت إنها تريد إنشاء ”تطبيق فائق“ مالي عالمي.

وذكرت المنصة، التي لديها أكثر من 18 مليون عميل و 500000 شركة يستخدمون منتجاتها، إنها تهدف إلى العمل في ما يصل إلى 90 دولة بحلول نهاية عام 2022.

وريفولوت، هي شركة تكنولوجيا مالية تقدم خدمات بنكية، وتوفر صرف العملات، وبطاقات الائتمان، وبطاقات افتراضية، وأبل باي، و“خزانات“ تدرّ الربح، وتجارة أسهم من دون عمولة، وتجارة بالعملات الرقمية والسلع وخدمات أخرى.

وكانت شركة ريفولت، التي تأسست عام 2015 ومقرها العاصمة البريطانية لندن، قد توسعت إلى أسواق جديدة منها اليابان، ووسعت طاقمها العامل من 1500 إلى 5000.

وبحسب التقارير، تبلغ قيمة الشركة نحو 4.2 جنيه إسترليني لتصبح أكبر شركات التقانة المالية من حيث القيمة السوقية.