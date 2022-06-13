أوكرانيا: خسرنا ربع أراضينا الصالحة للزراعة

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية، الاثنين، أن أوكرانيا خسرت ربع أراضيها الصالحة للزراعة؛ بسبب الاحتلال الروسي لمناطق معينة في الجنوب والشرق، دون أن يشكل ذلك ”تهديدًا للأمن الغذائي“ للبلاد، بحسب ”فرانس برس“.

وقال نائب وزير الزراعة تاراس فيسوتسكي، في مؤتمر صحافي، إنه ”على الرغم من خسارة 25% من الأراضي الصالحة للزراعة، فإن المحاصيل المزروعة هذا العام أكثر من كافية لضمان الاستهلاك“ للسكان الأوكرانيين.

وبحسب تقديرات مسؤولين في الحكومة الأوكرانية، هناك 20 مليون طن من الحبوب يستحيل شحنها من الدولة التي كانت رابع أكبر مصدّر في العالم قبل الغزو الروسي، في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وتتهم كييف وزعماء غربيون موسكو باستخدام الإمدادات الغذائية كسلاح في الحرب عبر محاصرة الموانئ الأوكرانية.

وتقول روسيا إنها تريد رفع العقوبات الغربية عنها في إطار أي اتفاق يسمح بتدفق الصادرات.

لكن حتى في حالة التوصل لاتفاق، أيا كان، وأصبح بالإمكان إعادة فتح الموانئ الأوكرانية، فإن خطر الألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا وروسيا سيعرقل أعمال الشحن على الأرجح لأشهر مقبلة، بحسب مسؤولين في قطاع الشحن البحري.

وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة وإحدى الهيئات العديدة التي تعمل على إنشاء ممر بحري لإمدادات الحبوب: ”وُضعت الألغام البحرية في مداخل الموانئ، فيما أُغلقت المخارج بقوارب ورافعات غارقة“.

وأضاف: ”سيستغرق الأمر عدة أشهر لإزالة الألغام البحرية في مناطق الموانئ بالكامل“.

ويقول مجلس الحبوب العالمي إنه من المتوقع أن يكون الإنتاج العالمي من الحبوب دون مستوى الطلب في موسم 2022-2023.

وسيؤدي غياب الشحنات الأوكرانية إلى زيادة الضغط على الإمدادات المتاحة، ومن المرجح أن يكون ذلك عاملا محركا لزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية كالخبز والمعكرونة والمقرمشات، وزيادة التضخم في سوق الغذاء، في وقت وصلت فيه معدلات الجوع في العالم إلى مستويات غير مسبوقة.

ويقول مسؤولون غربيون في قطاع الشحن البحري إن هناك غموضا حول أنواع الألغام التي زُرعت في هذه المرحلة من الحرب.

وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأوكرانية لوكالة ”رويترز“، في مارس/ آذار الماضي، بأن روسيا زرعت حوالي 372 لغما بحريا من نوع ”آر-421-75″، وهي ألغام غير مستخدمة أو مسجلة لدى البحرية الأوكرانية حاليا، بعد أن استولى عليها الجيش الروسي أثناء ضمه للقرم في عام 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان في الشهر نفسه، إن أوكرانيا قامت بتلغيم موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشورنومورسك ويوجني بحوالي 400 لغم قديم من الألغام التي تقبع تحت سطح الماء بعمق بضعة أمتار.