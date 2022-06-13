سلطنة عمان وتنزانيا تؤسسان صندوقا استثماريا

نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الاثنين قوله إن سلطنة عمان وتنزانيا قررتا إنشاء صندوق استثماري.

وأضاف البوسعيدي أن الصندوق معني بالاستثمار في عدة قطاعات، منها: الزراعة، والصيد البحري، والتعدين، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وتزور رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية صولوحو حسن سلطنة عمان حاليا، حيث عقدت اليوم الاثنين لقاء ثنائيا مع السلطان هيثم بن طارق.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد بحث القائدان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة، إضافة إلى استعراض عددٍ من الأمور التي تـهم الجانبين.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح قوله إن زيارة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة إلى سلطنة عمان اليوم تعكس حرص القيادتين على تطوير العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين وذلك بالبناء على ما رسخه البلدان خلال العقود الماضية من تعاون في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف آل صالح أن سلطنة عمان تتطلع إلى الاستفادة من موقع تنزانيا ليكون أحد أهم مداخلها إلى القارة الأفريقية والدول الأخرى، مثلما سيتيح هذا التعاون لتنزانيا أن تكون بوابة عبور المنتجات الأفريقية إلى الأسواق الواعدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول شرق آسيا.

وقال آل صالح إن ما تتضمنه ”رؤية عمان 2040“ من إمكانات للقطاع الخاص في عدد من القطاعات الواعدة التي تضم الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الممكنة والمتمثلة في: الصحة، والتعليم، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، يمثل فرصًا لتوسيع قاعدة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستدفع بهذا التعاون بما يُحقق المصالح المشتركة.

وتوضّح إحصاءات التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة أن الميزان التجاري في عام 2021م كان لصالح سلطنة عمان حيث بلغ 30 مليونًا و600 ألف ريال عماني، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ويشير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الصادرات العمانية إلى تنزانيا قد بلغ في عام 2021 نحو 40.1 مليون ريال عماني، وتمثلت أهم السلع المصدرة إلى تنزانيا في الصناعات البلاستيكية والمشتقات النفطية والمواد الكهربائية والمنزلية وبعض المواد الغذائية.

وبلغ حجم الواردات العمانية من تنزانيا نحو 9 ملايين و500 ألف ريال عماني وتمثلت في عدد من السلع من بينها المواد الغذائية واللحوم.