للعام الثالث.. هونغ كونغ تحتفظ بمركزها كأغلى مدينة في العالم

حافظت هونغ كونغ على مركزها كأغلى مدينة في العالم، للعام الثالث على التوالي، فيما جاءت نيويورك في المرتبة الثانية، وفقا لتقرير نشرته شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وأشارت الشبكة إلى أنها استندت إلى مؤشر أصدرته شركة ”ECA International“ الأمريكية لأغلى مدن العالم لعام 2022، والذي يتكئ على عدة اعتبارات، بما فيها متوسط سعر المواد الغذائية الأساسية، مثل: الحليب، وزيت الطهي، والإيجار، والمرافق، والنقل العام، وقوة العملة المحلية، وعوامل أخرى.

وقالت الشبكة ”هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحصل فيها هونغ كونغ على شرف مشكوك فيه لكونها أغلى مدينة في العالم على مؤشر شركة (ECA International)، الذي يركز بشكل خاص على العمال الأجانب والمغتربين في تصنيفاته.“

ورأت الشبكة أنه ”من الآمن“ تسمية آسيا بأنها أغلى قارة، إذ جاءت خمس مدن: هونغ كونغ، وطوكيو، وشنغهاي، وقوانغتشو، وسول، في قائمة المدن العشر الأولى، فيما احتلت تل أبيب التي تصنف على أنها مدينة في آسيا في المرتبة السادسة بالمؤشر.

ونقلت الشبكة عن لي كوان، المدير الإقليمي لآسيا في الشركة، قوله إن ”هناك عدة أسباب للوجود المتنامي للصين في المؤشر“.

وقال كوين ”غالبية مدن البر الرئيس الصيني في تصنيفنا لديها معدلات تضخم أعلى مما اعتدنا على رؤيته، لكنها لا تزال أقل من أي مكان آخر في آسيا“. وأضاف ”لذلك، فإن السبب الرئيس لارتفاعها في التصنيف، هو استمرار قوة اليوان الصيني مقابل العملات الرئيسة الأخرى“، وفق قوله.

ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أن بعض المدن الأوروبية سجلت تراجعا في المؤشر بما فيها باريس التي خرجت من المراكز الثلاثين الأولى بعد أن تصدرت قائمة المدن الأوروبية في الماضي، فيما تراجع أيضا كل من مدريد وروما وبروكسل.

وقال كوين ”شهدت كل مدينة رئيسة في منطقة اليورو تقريبا انخفاضا في التصنيف العالمي العام الجاري، إذ كان أداء اليورو في الأشهر الـ 12 الماضية أسوأ من أداء الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني“.

وأوضح أن العوامل الخارجية، مثل: السياسة، والصراعات الدولية، يمكن أن تلعب دورًا أيضًا، لافتا إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المصاحبة التي فرضها العديد من الدول أدت إلى تراجع موسكو إلى المركز الـ62 وسانت بطرسبرغ إلى المرتبة الـ147.

وأظهر التقرير، أن العاصمة السويسرية جنيف برزت كأغلى مدينة في أوروبا، إذ احتلت المرتبة الثالثة بعد هونغ كونغ ونيويورك، مشيرا إلى أن سويسرا تستخدم الفرنك السويسري بدلا من اليورو.

وقالت ”سي أن أن“: ”بصرف النظر عن ترتيب المدن المدرجة في فهارس مختلفة، من الواضح أن المدن الآسيوية والأوروبية وأمريكا الشمالية أغلى بكثير للعيش فيها من نظيراتها في أفريقيا وأمريكا الجنوبية“.

وجاء ترتيب أغلى 10 مدن في العالم حسب المؤشر الآنف الذكر كالآتي: هونغ كونغ، نيويورك، جنيف، لندن، طوكيو، تل أبيب، زيورخ، شنغهاي، قوانغتشو، وسول.