بلينكن: تقارير "سرقة" روسيا للقمح الأوكراني موثوقة

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين أن التقارير التي تفيد بأن روسيا ”تسرق“ الحبوب الأوكرانية ”موثوقة“، معتبرا أن هدفها من ذلك ”بيعها للربح منها“.

وأضاف بلينكن في مؤتمر افتراضي لوزارته حول التداعيات الغذائية للنزاع أن أزمة قطاع الحبوب ”متعمدة“، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممارسة ”الابتزاز“ في سبيل رفع العقوبات الدولية.

وأكد الوزير الأمريكي أن موسكو بدأت أيضًا تحتفظ بصادراتها الغذائية بعدما فرضت ”حصارًا بحريًا في البحر الأسود يمنع نقل المحاصيل الأوكرانية“ حول العالم.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ ذكرت أن واشنطن حذّرت 14 دولة معظمها في إفريقيا في منتصف أيار/مايو من أن سفن شحن روسية تحمل ”حبوبا أوكرانية مسروقة“.

وأشار أنتوني بلينكن إلى هذا المقال من الصحيفة الأمريكية من دون أن يؤكد بشكل مباشر التنبيه الموجه إلى الدول الإفريقية.

كذلك اتهم السفير الأوكراني في أنقرة روسيا الجمعة بـ“سرقة“ وتصدير الحبوب الأوكرانية ولا سيما إلى تركيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا في أوكرانيا بسبب الحرب، وقد تزداد كميتها ثلاث مرات بحلول الخريف على ما أكد.

وأضاف ”نحن بحاجة إلى ممرات بحرية ونناقش ذلك مع تركيا والمملكة المتحدة“ وكذلك مع الأمم المتحدة.

وروسيا وأوكرانيا قوتان كبريان في مجال انتاج الحبوب وتمثلان معا 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية التي تسببت الحرب في ارتفاع أسعارها.

وكان العديد من المسؤولين الأوكرانيين اتهموا خلال الأيام الماضية، موسكو بسرقة أطنان من المحاصيل الزراعية من المناطق التي سيطرت عليها، فضلا عن المعادن، لاسيما أن القوات الروسية تفرض سيطرتها على البحر الأسود، الذي تطل عليه العديد من الموانئ الأوكرانية التي باتت محاصرة.

وبعد أن دخلت سفينة ميناء مدينة ماريوبول الأوكرانية للمرة الأولى، منذ أن استكملت موسكو سيطرتها عليها، وذلك لتحميل معادن وشحنها شرقا إلى روسيا، في خطوة وصفتها كييف مؤخرا بأنها ”نهب“.

في الإطار، ذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية مؤخرا، أن روسيا انتصرت في معركة ”السيطرة على القمح في العالم“، حيث يعد المحصول الإستراتيجي هو أكبر مكاسب موسكو، في الحرب التي فشلت في تقسيم الغرب.

وقالت الصحيفة إن ”حصار روسيا للموانئ على طول البحر الأسود أعاق منافسا رئيسا في سوق الحبوب العالمية“.

وأوضحت أن“ أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للقمح، وقد أدى الحصار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 60% منذ بداية العام، فيما تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وقد استغلت الوضع، وباعت محصولها وبالسعر الأعلى“.