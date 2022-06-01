التفاؤل باستئناف صادرات أوكرانيا يخفض أسعار القمح والذرة

انخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاجو للتجارة للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريبا، إذ تأثرت إيجابيا بالمحادثات الدبلوماسية الرامية لفتح الموانئ الأوكرانية، في حين زاد هطول الأمطار في الولايات المتحدة عبر السهول الضغط على الأسعار.

واقتفت الذرة أثر القمح، فانخفضت أسعارها إلى أدنى مستوى في تسعة أسابيع، بحسب ”رويترز“.

واستقرت أسعار فول الصويا، بدعم من توقعات بتوسيع المواد الداخلة في إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة لتشمله.

وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 42 سنتا إلى 10.46 دولار للبوشل (27.2 كيلوغرام بالنسبة للقمح) بحلول الساعة (1734 بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ الثامن من أبريل نيسان.

وتراجعت الذرة في مجلس شيكاغو للتجارة 22 سنتا إلى نحو 7.5 دولار للبوشل (20.4 كيلو غرام بالنسبة للذرة)، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 29 مارس آذار. وارتفع فول الصويا تسعة سنتات إلى 16.92 دولار للبوشل.

‭‭ ‬‬واستمرت أسواق القمح في الانخفاض بعد التعليقات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، وأشار فيها إلى أنه منفتح على إمكان السماح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روسيا حاليا.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن أحد كبار ممثلي الأمم المتحدة، التي تحاول التوسط في اتفاق لتمكين تصدير كل من الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية، أجرى ”مناقشات بناءة“ في موسكو.

ولا يزال التجار يتوخون الحذر بشأن حدوث انفراجة دبلوماسية، إذ تدعو موسكو إلى تخفيف العقوبات مقابل معاودة فتح الموانئ الأوكرانية، وهو مطلب ترفضه كييف وحلفاؤها الغربيون.

وفي 28 مايو/ أيار الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”استعداد“ بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب ”بلا قيود“ من أوكرانيا، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأورد بيان للكرملين أن بوتين أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال بوتين، بحسب البيان الصادر في ختام المكالمة، وسط مخاوف من أزمة غذائية خطيرة بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا، إن ”روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية الآتية من المرافئ الواقعة على البحر الأسود“،