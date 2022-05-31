مصر تحظر بيع القمح المحلي لجهات غير حكومية حتى نهاية أغسطس

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مصر قررت حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس/ آب، وهو ما يمنع المبيعات إلى أي جهة غير الحكومة.

وتهدف الحكومة لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين، بينما تستهدف ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في توقف معظم الشحنات من مناشئ البحر الأسود التي تعتمد عليها.

وقال بيان مجلس الوزراء إنه سيجري ”التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح“.

وأضاف قائلا ”أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني ستتم مصادرته“.

ومصر هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.