قطر تخسر دعاوى إجرائية ضد "إيرباص" في قضية كفاءة الطائرات

منح قاض بريطاني، اليوم الخميس، شركة الخطوط الجوية القطرية حق الحصول على محاكمة سريعة نسبيًا ضد شركة إيرباص في نزاع حول سلامة الطائرات، لكنه رفض عدة دعاوى إجرائية تشمل محاولة من الشركة لتقسيم القضية إلى جزءين.

ونشب نزاع بين الشركتين على مدى شهور بخصوص كفاءة أحدث طائرة أوروبية للرحلات الطويلة بعد تلف طبقة الطلاء الواقية الخارجية على هيكلها، الأمر الذي دمر أحد أهم العلاقات التجارية في قطاع الطيران.

ويعني قرار القاضي أن إيرباص يمكنها الاختيار بين محاولة الاستمرار في تسليم طائرات ”إيه 350“ لشركة الخطوط القطرية، لكن ذلك سيعني تعديل بنود السداد، أو محاولة بيع جميع الطائرات المرفوضة لشركات أخرى مثل الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) التي قالت مصادر في القطاع إنها قد تتقدم بطلب للشراء.

وطلبت الخطوط القطرية من المحكمة العليا البريطانية تقسيم القضية وإصدار أمر لإيرباص بإجراء تحليل أدق لأمور تؤثر على نظام حماية الطائرات من الصواعق التي تصيب الطائرات التجارية مرة واحدة سنويًا في المتوسط.

كما طلبت منع إيرباص من محاولة تسليم المزيد من طائرات ”إيه 350“ إلى قطر أو إعادة بيع أي طائرات لم يتم تسليمها إلى شركات طيران أخرى أثناء نظر النزاع بين الجانبين.

ورفض القاضي الطلبين، لكنه وافق على طلب قطر بمحاكمة سريعة في النزاع الرئيس بخصوص السلامة، والعقد المبرم بين الجانبين.

ومنعت قطر تحليق أكثر من 20 طائرة من طراز ”إيه 350“ بعد أن كشف تآكل طبقة الطلاء الخارجية وجود تلف أو فجوات في الشبكة المضادة للصواعق.

وتقول الشركة القطرية إن هذا يثير تساؤلات بخصوص سلامة الطائرات المعنية، ورفضت استلام المزيد من طائرات هذا الطراز قبل إجراء المزيد من التحليل، وطلبت مليار دولار تعويضًا.