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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار
تاريخ النشر: 24 مايو 2022 10:01 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2022 10:10 GMT

ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار

تعززت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل

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المصدر: رويترز

تعززت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1858.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو/ أيار عند 1865.29 دولار أمس الإثنين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1854.40 دولار.

يتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.86 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 956.93 دولار وزاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2021.28 دولار.

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