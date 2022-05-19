روسيا: عملاء في الاتحاد الأوروبي فتحوا حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن نصف عملاء شركة الغاز الروسية العملاقة ”جازبروم“ البالغ عددهم 54 فتحوا حسابات في مصرف ”جازبروم بنك“ في الوقت الذي تقترب فيه شركات أوروبية من مواعيد سداد وشيكة.

وتحاول الشركات في الاتحاد الأوروبي، منذ أسابيع، التأكد من كيفية شرائها الغاز الروسي بشكل قانوني، بعد أن طلبت موسكو من المشترين الأجانب البدء في الدفع بالروبل، وقطعت إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا، الشهر الماضي، بعد أن رفضتا ذلك.

وقالت روسيا إن الشركات الأجنبية بحاجة إلى فتح حسابين للامتثال لآلية الدفع الجديدة- أحدهما للعملة الأجنبية والآخر للروبل- ويتعيّن على الشركات الأوروبية إكمال أي تحويل للعملة في غضون 48 ساعة.

وزود الاتحاد الأوروبي الدول بتوجيهات مكتوبة، لكن لم يقل أي منهما صراحة أن فتح حسابات بالروبل من شأنه أن يخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وقد ترك ذلك بعض الشركات تكافح لفهم ما إذا كان بإمكانها فتح هذه الحسابات لشراء الغاز.

وعقود التوريد التي أبرمتها شركات الاتحاد الأوروبي مع جازبروم جميعها تقريبًا باليورو أو الدولار، وقد فتحت شركات غربية كبرى بالفعل حسابات في جازبروم بنك.

وقال نوفاك في منتدى، اليوم الخميس، إن نحو نصف عملاء جازبروم فتحوا حسابات خاصة في جازبروم بنك بالعملة الأجنبية والروبل.

وأضاف: ”مدفوعات الغاز بموجب العقود الرئيسة مستحقة حاليًا، وهناك معلومات تفيد بأن شركات كبرى فتحت بالفعل حسابات ودفعت (فواتير الغاز)، ومستعدة للدفع في الموعد، وخلال اليومين المقبلين سنرى قائمة نهائية بمن يدفع بالروبل ومن رفض“.

وأمام الشركات موعد غايته، 20 مايو/ أيار، لسداد ثمن شحنات أبريل/ نيسان.

ويوم الأربعاء، ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار، وارتد باتجاه أعلى مستوى في 5 أعوام مقابل اليورو مع سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية، وفقًا لرويترز.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا، في أواخر فبراير/ شباط، لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.