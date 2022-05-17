استئناف الملاحة بثلاثة موانئ كويتية بعد تحسن الطقس

قالت وكالة الأنباء الكويتية الثلاثاء إن مؤسسة الموانئ قررت استئناف حركة الملاحة البحرية بثلاثة موانئ بعد تحسن حالة الطقس.

كانت موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة أُغلقت الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن شركة نفط الكويت‭ ‬قالت إن ذلك لم يؤثر على إنتاج النفط وصادراته.

وضربت عواصف رملية دولا بمنطقة الخليج يومي الاثنين والثلاثاء وغطت ناطحات سحاب بحيث أصبحت رؤيتها من مسافة بعيدة شبه مستحيلة في بعض البلدان.

وتلبدت الأجواء بغلالات كثيفة من الرمال والأتربة في السعودية والبحرين وقطر يوم الثلاثاء بالتحديد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن مؤسسة الموانئ الكويتية أوقفت يوم الاثنين حركة الملاحة مؤقتا في الموانئ الثلاثة التابعة لها نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الوكالة أن الموانئ الثلاثة هي الشويخ والشعيبة والدوحة.

وتشكلت العاصفة الترابية يوم الأحد فوق الأراضي العراقية قبل ان تواصل زحفها باتجاه جنوبي شرقي لتصل الكويت وعدة مناطق بدول خليجية مجاورة.

وأغلقت المطارات والإدارات العامة وعلّقت الامتحانات في الجامعات والمدارس، الإثنين، ودخل نحو 4 آلاف شخص المستشفيات، بسبب العاصفة الترابية التي ضربت العراق بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي ترزح تحت وطأتها البلاد منذ نحو شهر.

وتسببت العاصفة الأخيرة التي غطّت العراق بالرمال في الخامس من أيار/مايو، بحالات اختناق لأكثر من 5 آلاف شخص وأدخلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لقي شخص حتفه.

في مشهد بدأ العراقيون يعتادون رؤيته، غطّت طبقات الرمال الصفراء صباح الإثنين المباني والسيارات المركونة في الشوارع وأثاث المنازل، كما شاهد صحفيو فرانس برس، فيما حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية سوى لبضعة أمتار.

وأعلن في بيان المتحدّث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن عدد حالات الاختناق بلغ 4 آلاف، ”جميعها تلقت الرعاية الصحية اللازمة“.

وفي الأثناء، قرر مطار بغداد في بداية فترة بعد الظهر استئناف رحلاته الجوية، بعد تعليقها في وقت مبكر الإثنين بسبب ”وصول مدى الرؤية إلى 300 متر“ فقط، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وعلّقت رحلات مطار النجف جنوباً، والسليمانية في إقليم كردستان في الشمال، وفق الوكالة العراقية.

وفي الأثناء، علّقت سبع من محافظات العراق الثماني عشرة الدوام الرسمي في الإدارات العامة، باستثناء دوائر الصحة، لا سيما في العاصمة بغداد وفي الديوانية جنوباً وديالى وكركوك في الشمال.

كذلك أغلقت كل مدارس البلاد وأرجئت امتحاناتها حتى الثلاثاء، كما أعلنت وزارة التربية، فضلاً عن إرجاء الامتحانات الجامعية التي كانت مقررةً ليوم الاثنين.