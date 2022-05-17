المفاجآت تتوالى.. ماسك وقّع الاتفاق مع تويتر دون إجراء فحص فني

نشرت ”تويتر“، الثلاثاء، روايتها لمفاوضات اتفاق الاستحواذ مع إيلون ماسك، مما يظهر أنه آثر عدم طرح أسئلة عن أعمال شركة وسائل التواصل الاجتماعي التي يستشهد بها حاليًا في الإعلان عن ”تعليق“ الصفقة البالغ فيمتها 44 مليار دولار.

وترسم رواية ”تويتر“ صورة لماسك في عجلة من أمره لإبرام صفقة عبر عرضه ”الأفضل والأخير“.

وتظهر الرواية أن ماسك تفاوض على صفقة ”تويتر“ خلال عطلة نهاية الأسبوع، في 23 و24 أبريل/ نيسان، دون إجراء أي فحص فني ناف للجهالة.

ومنذ توقيع الصفقة، في 25 أبريل/ نيسان، شكك ماسك بدقة الإفصاحات العامة لـ“تويتر“ عن حسابات البريد الوهمي التي تمثل أقل من 5 % من قاعدة مستخدميها، قائلًا إنها يجب أن تكون 20 % على الأقل. وهذا على الرغم من إعلان ”تويتر“ في إفصاحاتها أن الأرقام قد تكون أعلى مما تقديراتها.

وتوقع باحثون مستقلون أن 9 إلى 15 % من ملايين الملفات الشخصية على ”تويتر“ ما هي إلا حسابات مزيفة.

وقال ماسك على ”تويتر“، الثلاثاء، إن الرئيس التنفيذي باراج أجراوال رفض تقديم دليل على تقدير شركته، وإن الصفقة لا يمكن أن تمضي قُدمًا إلى أن يفعل ذلك.

وقالت تويتر: ”لم يطلب السيد ماسك الدخول في اتفاق سري أو طلب من تويتر أي معلومات غير معلنة تتعلق بالشركة“.

وبدا مستثمرو ”تويتر“ مقتنعين بأن الصفقة بالسعر المتفق عليه أصبحت الآن في مهب الريح. وتم تداول سهم ”تويتر“ في نطاق 37.55 دولار، بعد ظهر الثلاثاء، وهو ما يقل أكثر من 30 % عن سعره في الصفقة البالغ 54.20 دولار.

واقترح ماسك لأول مرة، الإثنين، في مؤتمر بميامي أن الصفقة يمكن أن تتم بسعر أقل، دون أن يحدده، ولم يخبر ”تويتر“ بعد بأنه يريد إعادة التفاوض على الصفقة.

وقال خبراء قانونيون إن ماسك سيخسر -على الأرجح- في المحكمة إذا حاول التخارج من الصفقة. لكنهم يقولون إن أي دعوى قضائية من المحتمل أن تطول، وتثير حالة من عدم اليقين بشأن أعمال ”تويتر“، وحتى الشركات التي انتصرت قضائيًا على مشتريها انتهى بها الأمر إلى التفاوض على تسويات مالية.

وماسك ملزم تعاقديًا بدفع رسوم قدرها مليار دولار إذا لم يكمل الصفقة، لكن بإمكان ”تويتر“ رفع دعوى لإجبار ماسك على إتمامها، والحصول على تسوية منه نتيجة لذلك.

وقالت ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، إنها ما زالت ملتزمة بالصفقة بالسعر المتفق عليه، وتتوقع استكمالها في 2022.

ولم يرد ممثلو ماسك على طلبات التعليق.