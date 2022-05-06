عرض أكبر "ألماسة بيضاء" في مزاد بسويسرا.. والحصيلة المتوقعة 30 مليون دولار

تطرح أكبر ”ألماسة بيضاء“ للبيع بالمزاد العلني في جنيف الأسبوع المقبل، ضمن عملية بيع تنفذها دار ”كريستيز“ وتضم حجرين كريمين يزن كل منهما أكثر من 200 قيراط، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“، اليوم الجمعة.

وقالت دار ”كريستيز“ إن الألماسة التي اشتهرت باسم ”الصخرة“ وهي على شكل كمثرى وفي حجم كرة الغولف تقريبا، تزن 228.31 قيراط، ومن المتوقع أن تباع بنحو 30 مليون دولار.

وقال مدير قسم المجوهرات بدار ”كريستيز“ في جنيف، ماكس فوسيت، لـ“رويترز“: ”غالبا مع هذه الأحجار الكبيرة، تتم التضحية ببعض من الشكل من أجل الحفاظ على الوزن“.

وأضاف أن هذه الألماسة على ”شكل كمثرى متناسق تماما، وهي أحد أندر الأحجار الكريمة التي تطرح في مزاد على الإطلاق“.

وانتعشت أسعار ”الألماس“ عالميا بفعل العقوبات المفروضة على روسيا المنتج الرئيسي له، فضلا عن عودة الفعاليات التي يحضرها كبار الشخصيات مع رفع القيود التي فرضت لاحتواء جائحة فيروس ”كورونا“ المستجد.

والألماسة ”الصخرة“ تم استخراجها وصقلها في جنوب أفريقيا.

وكان الرقم القياسي السابق في مزاد لألماسة بيضاء هو جوهرة تزن 163.41 قيراط بيعت في عام 2017.

وتبيع دار ”كريستيز“ أيضا جوهرة صفراء اللون تزن 205.07 قيراط على شكل وسادة تحمل اسم ”ألماسة الصليب الأحمر“؛ نظرا لأن جزءا غير محدد من عائدات المزاد سيذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.

وبعد عرض ”الصخرة“ لأول مرة أمام الجمهور في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 26 إلى 29 آذار/مارس الماضي، نقلت ”الماسة“ إلى تايبيه ونيويورك، ومن ثم إلى جنيف، حيث ستطرح للبيع في مزاد تنظمه دار ”كريستيز“ في 11 أيار/مايو الحالي.

وقال رئيس القسم العالمي للمجوهرات في دار ”كريستيز“ راهول كاداكيا، لوكالة ”فرانس برس“: ”لطالما كان الشرق الأوسط يقدّر بشدة المجوهرات والأحجار الكريمة المهمة“.

وأضاف: ”اعتقدنا أنه سيكون من الجيد لنا الكشف للمرة الأولى عن هذه الماسة في منطقة تضم الكثير من هواة جمع الأحجار الكريمة المهمة“.

وفي وقت سابق من هذا العام، باعت دار ”سوذبيز“ للمزادات في لندن أكبر ماسة سوداء على الإطلاق تزن 555,55 قيراطاً في مقابل 4,3 مليون دولار/ وفق ”فرانس برس“.