السعودية تستثمر 6 مليارات دولار في مجمع للصلب ومعادن السيارات الكهربائية

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إنها وفرت ستة مليارات دولار لمجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية في إطار خطط لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين، وفق وكالة ”رويترز“.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، في بيان إن هدف الوزارة هو تمويل تسعة مشروعات للمعادن والفلزات.

وتسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، من خلال ضخ مئات المليارات من الدولارات في رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

والتعدين من بين القطاعات التي تستهدف الرياض توسعيها.

وتشمل المشاريع التسعة مجمعًا لألواح الصلب بقيمة أربعة مليارات دولار لبناء السفن، ومشروعات في قطاعات النفط والغاز والبناء والدفاع ومجمع الصلب ”الأخضر“، الذي سيوفر السيارات وتغليف المواد الغذائية والآلات والمعدات، وقطاعات صناعية أخرى.

وكلا المشروعين قيد التنفيذ بالفعل كما هو حال مصنع معادن البطاريات الكهربائية بقيمة ملياري دولار.

والشهر الماضي، وقعت الحكومة السعودية اتفاقية لشراء ما بين 50 ألف و100 ألف سيارة كهربائية على مدى عشر سنوات من لوسيد جروب، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، حصة أغلبية فيها.

وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن المشروعات ستوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أن الوزارة تفحص الآن 145 طلب ترخيص استكشاف من شركات أجنبية.

وقال الخريف في البيان إن الاستثمارات ستستمر في جعل المملكة مركزًا للإنتاج والتعدين واللوجستيات في منطقة تمتد من أفريقيا إلى آسيا، وتدعم أيضًا تحول قطاع التعدين السعودي حتى يتمكن من تحقيق أقصى إمكاناته.