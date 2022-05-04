المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أكبر زيادة في 22 عاما، وقال إنه سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم كخطوة إضافية في معركته لخفض التضخم.

وحدد البنك المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية بين 0.75 % و1.00 % في قرار اتخذه بالإجماع، ومن المرجح أن تعقبه زيادات إضافية في تكاليف الاقتراض ربما بنفس القدر.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، إن مسؤولي البنك المركزي لا يدرسون ”بشكل نشط“ زيادة للفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عقب أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قرر زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وأشار إلى زيادات أخرى مرتقبة، قال باول ”زيادة بمقدار 75 نقطة أساس ليست شيئا تدرسه اللجنة بشكل نشط“.

وتعطي الأسواق الآجلة لأسعار الفائدة احتمالا كبيرا لأن يرفع مجلس الاحتياطي الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعه القادم، في يونيو/ حزيران.

وعلى صعيد متصل قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس، وذلك عقب قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في إطار سعيه لكبح تضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود.

كما قرر المصرف المركزي لدولة الإمارات أيضا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.