أزمة الليرة التركية.. أسعار التجزئة في إسطنبول تقفز 11.36% على أساس شهري

قالت غرفة تجارة إسطنبول الأحد إن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد قفزت 11.36% على أساس شهري في أبريل/نيسان الماضي و79.97% على أساس سنوي بما يعكس استمرار تداعيات أزمة العملة التي بدأت في أواخر العام الماضي، بحسب وكالة ”رويترز“.

وارتفعت أسعار الجملة في المدينة 5.33% على أساس شهري و73.21% على أساس سنوي وفقا لغرفة التجارة.

ويمثل سكان إسطنبول خمس سكان تركيا تقريبا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

كانت بيانات تركية رسمية أفادت في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 61.14 % في مارس/ آذار الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، وهو ما يضاعف أثر انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

ومعدل التضخم في تصاعد منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي دورة لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس طالما سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46 %، وذلك مقارنة مع استطلاع رأي أجرته رويترز توقع 5.7 %.

وسنويا، كانت التوقعات لتضخم أسعار المستهلكين عند 61.5 %

وقالت وزارة التجارة التركية في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي إن العجز التجاري التركي ارتفع بنسبة 76.7 في المئة على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي إلى 8.24 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات تركيا زادت 19.8 في المئة إلى 22.71 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي، بينما ارتفعت الواردات 31 في المئة إلى 30.95 مليار دولار.

وقال وزير التجارة محمد موش إن زيادة في واردات الطاقة بقيمة 16.3 مليار دولار- وهو ما يعادل زيادة سنوية قدرها 188 في المئة- في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أدت إلى زيادة إجمالي الواردات.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الأولية؛ ما يهدد بعرقلة برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.