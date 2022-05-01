629 مليون دولار.. قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع اليوم الأحد إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 629 مليون دولار في أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف ربيع في بيان أن إيرادات القناة في أبريل/نيسان زادت 13.6% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي حين بلغت 553.6 مليون دولار.

وكانت الهيئة أعلنت أنها سترفع رسوم العبور لعدد من فئات السفن اعتبارا من اليوم الأول من مايو/ أيار الجاري، وقالت إنها سترفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية المحملة إلى 15% فوق الرسوم العادية، بدلاً من 5% سابقا، وسيستمر أيضا فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وقررت الهيئة أيضا رفع الرسوم الإضافية على ناقلات غاز البترول المسال المحملة وناقلات المواد الكيماوية والمواد السائلة الأخرى، إلى 20% من الرسوم العادية، بدلاً من 10% سابقا، وسترتفع الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الصب الجاف المحملة إلى 10%، من 5% سابقا، بينما سيتعين على السفن الأخرى دفع رسوم إضافية بنسبة 14% بدلاً من 7% سابقا، حسب ما ذكرت قناة ”العربية“ الإخبارية.

وكشف ربيع، أن القناة سجلت في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى الـ27 من مارس/ آذار الماضيين، إيرادات بلغت مليارا و600 مليون دولار، بزيادة 18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحًا أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل/ نيسان 2022 شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر أبريل من العام الماضي، أي بفارق 115 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 6.3%.

كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 114.5 مليون طن ( أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة) مقابل 110.2 مليون طن خلال شهر أبريل من العام الماضي، بفارق 4.3 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.9%.

وبين رئيس الهيئة أن إحصاءات الملاحة تسجل زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان الماضيين عبور 7232 سفينة، مقابل عبور 6395 سفينة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بفارق بلغ 837 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 13.1%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان الماضيين بنسبة 6.5% بواقع 427.9 مليون طن، مقابل 401.9 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.