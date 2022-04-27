وزيرا مالية تركيا والسعودية يبحثان التعاون الاقتصادي بين البلدين

قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي اليوم الأربعاء، إنه ناقش سبل تحسين التعاون الاقتصادي مع السعودية خلال اجتماع عبر الإنترنت مع نظيره السعودي محمد الجدعان.

وأضاف نباتي على تويتر، أنهما تبادلا أيضا وجهات النظر فيما يتعلق بالتجارة ومجالات الاستثمار، وفقا لرويترز.

ويقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، بزيارة رسمية إلى الرياض، حسبما أعلن مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته، اليوم الثلاثاء، لوكالة ”فرانس برس“.

وقال المسؤول التركي إنّ الرئيس أردوغان سيلتقي الملك سلمان، على أن يعود إلى أنقرة الجمعة.

وقال مصدران لرويترز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم الاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستكون زيارة أردوغان إلى السعودية أول زيارة له إلى المملكة منذ قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018، في خطوة يسعى من خلالها للحصول على دعم لبلاده التي تعصف بها أزمة مالية حادّة.

وكان أردوغان قد أعلن، في الثالث من كانون الثاني/ يناير، عن زيارة وشيكة إلى المملكة، لكن لم يتطرّق إلى ذلك مجددًا مذّاك الحين.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التركي عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء توجهه من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى السنغال.

وقال: ”نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة“.

ولفت أردوغان إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، وإلى زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو للرياض أيضا، ولقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان. ورأى موقع ”المونيتور“ الأمريكي، أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية، تشكل ”خطوة حيوية“ في عملية إعادة صياغة سياسية أنقرة الخارجية، وتحقيق التقارب مع دول الخليج. ويقوم أردوغان منذ أشهر بمبادرات مصالحة تجاه قوى إقليمية عدّة، منها مع الإمارات ومصر وإسرائيل.