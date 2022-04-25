الذهب عند أقل مستوى في 4 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث عززت الرهانات على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية من قوة الدولار ونالت من الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1916.41دولار للأوقية بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 29 آذار/ مارس عند 1914.58 دولار.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1917.40دولار للأوقية.

ووسط توقعات برفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي في مايو أيار، راهن المتداولون يوم الجمعة على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة أكثر في الشهور التالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 23.73 دولار للأوقية، في أكبر انخفاض لها في أكثر من شهرين.

وانخفض البلاتين 0.8 % إلى 923 دولارا للأوقية في أقل مستوى منذ منتصف كانون الأول / ديسمبر الماضي وتراجع البلاديوم 3.1 % إلى 2302.19 دولار.

وفي سياق ذي صلة، شهدت الساعات الأولى من تداولات اليوم الاثنين في آسيا وأستراليا صعودا ملحوظا لسعر اليورو مقابل الدولار ومقابل عملات قوية أخرى، وفقا لوكالة فرانس برس للأنباء.

وبحلول الساعة 19:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار بـ0.48 % ليصل إلى 1.0842 دولار. في وقت يراهن فيه الصرّافون على اتحاد أوروبي أقوى بعد فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم أمس الأحد.

وكان الدولار قد ارتفع يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين مواصلا الحصول على دعم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الخميس والتي دعمت تقريبا رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية خلال اجتماع السياسة الشهر المقبل.

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية لأعلى مستوى له منذ آذار/ مارس 2020 عندما سجل 101.6. وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.4 % إلى 100.99 . وزاد الدولار حتى الآن هذا العام 5.7 %.