أسعار وجبات المطاعم الأمريكية تسجل أعلى زيادة في 41 عاما ‎

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن أسعار وجبات المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى زيادة منذ 41 عاما، واصفة الارتفاع بـ ”ضربة للأمريكيين“.

موقع ”أكسيوس“ أشار إلى أن أسعار قوائم الوجبات السريعة ارتفعت العام الماضي بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي، مستندا إلى تقرير صدر الأسبوع الجاري من قبل جمعية المطاعم الوطنية.

وقال موقع ”أكسيوس“: ”هذه أكبر قفزة منذ عام 1981“.

ولفت الموقع إلى أن الأسعار في المطاعم كاملة الخدمات سجلت زيادة أعلى من ذلك، إذ ارتفعت بنسبة 8٪ وهي أكبر قفزة مقارنة بأي فئة مطعم.

ووفقًا للتقرير، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعمالة، هو الدافع وراء ارتفاع أسعار قوائم الطعام في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى زيادة بنسبة 15.1٪ على أساس سنوي في مؤشر أسعار المنتجين، والذي يقيس تكلفة السلع المحلية، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 12.1٪ في متوسط ​​الدخل في الساعة لموظفي المطاعم.

وذكر تقرير موقع ”أكسيوس“، أن سعر وجبات سلسلة مطاعم ”ماكدونالدز“ التي تعتبر من أكثر الوجبات شعبية في الولايات المتحدة، سجل أيضا زيادة بنسبة 7%.

وأشار الموقع إلى أن زيادة مختلفة كانت في سعر سندويتش ”بغ ماك“ الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع، أن أدنى سعر لهذا السندويتش هو في مدينة أوستن بولاية تكساس والبالغ حوالي 3.75 دولار، في حين قفز سعره في مدينة دالاس القريبة إلى 5.69 دولار، ووصل إلى 6.39 دولار في سياتل بولاية واشنطن.

وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف بشكل كبير في مدن أخرى، إذ بلغ سعر السندويتش 5.79 دولار في سان فرانسيسكو، و 4.95 دولار في منطقة برودواي بمدينة نيويورك.

وبحسب الموقع، فقد بلغ سعر السندويتش حوالي 4.89 دولار في مدينة رتشموندج بولاية فيرجينيا، رغم أن الحد الأدنى للأجور هو أقل بكثير من نيويورك وسان فرانسيسكو، والذي بلغ حوالي 11 دولارا في الساعة، في العام الماضي، وهو ضمن أدنى المستويات في المدن الأمريكية.

وأوضح التقرير أن مدينة سياتل بولاية واشنطن سجلت أعلى حد للأجور في المدن الأمريكية، العام الماضي، والذي بلغ ما يقارب من 17 دولارا في الساعة.