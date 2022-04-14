إيلون ماسك يعرض شراء "تويتر" بالكامل مقابل 41.39 مليار دولار

عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شراء كامل أسهم ”تويتر“ مقابل 41.39 مليار دولار، أو ما يقابل 54.2 دولار للسهم.

وينطوي العرض على 54.20 دولار للسهم، علاوة على 38 بالمئة فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل.

وبرر إيلون ماسك، عرضه لشراء شركة ”تويتر“، بالقول إنه ”يعتقد أنه يجب إجراء تغييرات في هذه الشبكة“.

وأكد ماسك أن ”العرض هو العرض الأفضل والأخير، وفقًا لملف لجنة الأوراق المالية والبورصات“، مضيفًا أنه ”إذا لم يتم قبوله، فسيتعين عليه إعادة النظر في وضعه كمساهم“.

بدورها، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن رئيس شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، عرض الاستحواذ على جميع الأسهم التي لا يملكها في ”توتير“ مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد، مقدّرًا الشركة بـ 43.4 مليار دولار.

ويمثل ذلك علاوة بنسبة 38% على سعر الإغلاق في الأول من الشهر الجاري، وهو آخر يوم تداول قبل أن يكشف ماسك أنه أصبح أكبر مساهم في الشركة، وعلاوة بنسبة 18% عن سعر الإغلاق أمس الأربعاء.

ووفقا للجنة، أرسل ماسك خطاب عرض إلى الشركة ليلة الأربعاء، قائلا:“لقد استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن تكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فاعلة“.

وأضاف: ”ومع ذلك، منذ أن قمت باستثماري، أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم هذه الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي.. تحتاج تويتر إلى التحول إلى شركة خاصة.“

وفي الأسبوع الماضي، كشف ماسك أنه كان يشتري أسهمًا في ”تويتر“ منذ بداية العام، وأن لديه الآن حصة 9.2% تبلغ قيمتها نحو 2.6 مليار دولار.

ويعد هذا الإفصاح من قبل ماسك في البداية عرضًا للحصول على مقعد في مجلس إدارة الشركة، وهي اتفاقية تضمنت حدًا أقصى لاستثماره في تويتر إلى حصة تبلغ 14.9%.

ويوم الأحد، كشف الرئيس التنفيذي لتويتر، أن ماسك قرر عدم الانضمام إلى مجلس الإدارة، فيما التزم الصمت بشكل غير عادي بشأن خططه لشركة ”تويتر“ منذ ذلك الحين.

ولم يكشف ماسك عن الكيفية التي ينوي بها تمويل شرائه ”تويتر“، لكنه أوضح أنه عين عملاق وول ستريت ”مورغان ستانلي“ كمستشار مالي للصفقة.

ورغم أن ماسك هو أغنى شخص على وجه الأرض، فإن معظم ثروته الصافية البالغة 274 مليار دولار مرتبطة بممتلكاته في شركة ”تسلا“ المتداولة علنًا و ”SpaceX“ المملوكة للقطاع الخاص، وكان مترددًا في بيع أسهم ”تسلا“ بما يتجاوز ما يحتاجه للبيع فيها من أجل دفع الضرائب.

وبحسب شبكة ”سي إن إن“، قفز سهم ”تويتر“ بنسبة 12% في تداول ما قبل السوق على العرض الخميس، فيما انخفضت أسهم ”تسلا“ بنسبة 2%.