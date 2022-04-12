حكومة باكستان الجديدة "تواجه" تحديات اقتصادية هائلة

قال أحد مساعدي رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الباكستانية الجديدة تواجه مهمة شاقة تتمثل في إدارة اقتصاد متعثر يعاني من عجز هائل.

وذكر مفتاح إسماعيل، الذي من المرجح أن يكون وزيرا للمالية في حكومة شريف، في مؤتمر صحفي في إسلام آباد: ”لقد ترك عمران خان حالة من الفوضى“، مضيفا أن ”استئناف المحادثات المعلقة مع صندوق النقد الدولي من الأولويات“.

وعلق صندوق النقد الدولي المحادثات مع باكستان قبل المراجعة السابعة لبرنامج إنقاذ بقيمة ستة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في تموز/يوليو 2019.

ورفع البنك المركزي الباكستاني الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة في قرار طارئ، وهي أكبر زيادة منذ عقود.

وبرر البنك ذلك بتدهور توقعات التضخم وزيادة المخاطر على الاستقرار الخارجي فضلا عن حالة الضبابية السياسية المحلية.

وكان شريف (70 عاما)، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، انتخب رئيسا للوزراء أمس الإثنين، في أعقاب أزمة دستورية استمرت أسبوعا بعد أن أطاح البرلمان بعمران خان في تصويت لحجب الثقة.

واشتهر رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، محليا؛ بمهاراته الإدارية أكثر من كونه سياسيا.

ويقول محللون إن شهباز، على عكس نواز، يتمتع بعلاقات ودية مع الجيش الباكستاني الذي يسيطر تقليديا على السياسة الخارجية والدفاعية في الدولة المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

وبعد التصويت، تعهد شريف بمعالجة أزمة اقتصادية أدت إلى وصول الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وإلى رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عقود.

وقال في أول كلمة له أمام البرلمان: ”إذا كان علينا إنقاذ القارب الغارق، فكل ما نحتاجه هو العمل الجاد والوحدة“.

وأضاف: ”نحن نبدأ حقبة جديدة من التنمية اليوم“.

ولم يكمل أي رئيس وزراء منتخب فترته كاملة في الدولة المسلحة نوويا منذ استقلالها عن بريطانيا في العام 1947.

وخان، هو أول رئيس وزراء يتم الإطاحة به من المنصب عن طريق تصويت لحجب الثقة.

وحكم الجيش الدولة لما يقرب من نصف تاريخها الممتد 75 عاما.

وكان الجيش ينظر إلى خان، وأجندته المحافظة بشكل إيجابي عندما فاز في الانتخابات في العام 2018.

لكن هذا الدعم تراجع بعد خلاف بشأن تعيين رئيس المخابرات العسكرية والمشكلات الاقتصادية التي أدت الأسبوع الماضي، إلى أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عقود.