الأسهم الأوروبية تتراجع مع توقع نتائج متقاربة للانتخابات الفرنسية

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، مع تعرض مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي لضغوط، حيث توقعت استطلاعات الرأي أن يكون السباق محتدما بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومنافسته المنتمية لليمين المتطرف مارين لوبان، في الجولة الأخيرة من التصويت.

وهبط المؤشر ”ستوكس 600“ الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.

كما انخفض المؤشر ”كاك 40“ الفرنسي 0.4%، وتراجع المؤشر ”داكس“ الألماني 0.9% وانخفض المؤشر ”فايننشال تايمز 100“ البريطاني 0.5%.

ووضعت النتائج الجزئية ماكرون في المركز الأول متقدما على لوبان بعد الجولة الأولى من التصويت، ولكن مستطلعي الآراء في معهد ايفوب توقعوا نتائج متقاربة جدا للجولة الثانية المقررة في 24 أبريل/ نيسان، بنسبة 51% لماكرون، و49% للوبان.

وكان أداء الأصول الفرنسية ضعيفا في الآونة الأخيرة مع تقييم المستثمرين احتمال فوز لوبان.

ففي حين أنها لم تعد تدعو إلى التخلي عن اليورو، فإن الأسواق غير مرتاحة بشأن أجندتها التي تشمل الحمائية والتخفيضات الضريبية.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة الفرنسي 0.2%، لكن أسهم البنوك، مثل ”سوسيتيه جنرال“ و“كريدي أجريكول“ و“بي.إن.بي باريبا“ ارتفعت بين 0.4% و 5.2%.

وصعدت البنوك في منطقة اليورو عموما 0.7%.

وارتفعت أرباح ”سوسيتيه جنرال“ عندما وافق على بيع حصته في ”روسبنك“ وشركات التأمين التابعة للبنك الروسي إلى ”إنتيروس كابيتال“، وهي شركة مرتبطة بالملياردير فلاديمير بوتانين.

ويخطط الزعيم الفرنسي ماكرون، لمضاعفة إصلاحات السوق الحرة التي نفذها خلال فترة ولايته الأولى، إذ كان البند الرئيسي في برنامجه هو زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 65 من 62.

ويتعهد ماكرون أيضًا بجعل بعض مزايا الرعاية الاجتماعية مشروطة بساعات تدريب تتراوح بين 15 و20 ساعة، على غرار السياسات المتبعة في دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا، والتأمين ضد البطالة، الذي يضمن للعمال ما يصل إلى ثلثي رواتبهم لمدة عامين إذا فقدوا وظائفهم، سيكون مرتبطا بقوة الاقتصاد.

من جهتها، تريد لوبان تنفيذ سياسة ”اشتر الفرنسي“ على المناقصات العامة وخفض الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 60 لمن بدأوا العمل قبل بلوغ سن الـ20، وإلغاء ضريبة الدخل لمن تقل أعمارهم عن 30 عاما وخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة إلى 5.5% من 20%.

كما ستنفق لوبان ملياري يورو (2.18 مليار دولار) على مدى 5 أعوام لرفع رواتب العاملين بالمستشفيات وتوظيف 10 آلاف غيرهم، وسترفع رواتب المعلمين 15% على مدى 5 أعوام.