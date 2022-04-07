صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق لمساعدة لبنان بـ 3 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار ”دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي“.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تُعد بمثابة ”تأشيرة“ للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.

وقال ميقاتي للصحفيين، إثر إعلان صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع لبنان، إن ”الإصلاحات هي لمصلحة لبنان، وبما أنها لمصلحة لبنان سنقوم بالالتزام بها“، مضيفًا: ”اليوم، مفاوضاتنا ليست فقط فيما يتعلق بالموضوعات المالية، بل بالموضوعات الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان، وإعادة لبنان إلى الخريطة الطبيعية المالية العالمية“.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن المجلس مستعد ”بجدية كبيرة“ لإقرار التشريعات والإصلاحات اللازمة لنجاح برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.