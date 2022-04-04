الذهب يرتفع مع تأثر الإقبال على المخاطرة بحرب أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، إذ تعزز الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفعل الحرب في أوكرانيا، وعزوف عن المخاطرة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا، لكن مكاسبه حد منها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات قوية للوظائف في مارس/ آذار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1926.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0946 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1930.70 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل الأسواق لدى كينيسيز: ”لم نشهد أي تقدم في محادثات السلام والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لذلك شهدنا عودة بعض الشيء للعزوف عن المخاطرة؛ وهو ما يرفع أسعار الذهب“.

واتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب، مما يلقي بظلال على محادثات السلام المقرر لها اليوم.

وفي غضون ذلك، قالت ألمانيا إن الغرب سيتفق على فرض مزيد من العقوبات على موسكو؛ وهو ما جعل الحذر يسيطر على أسواق الأسهم.

وصعد مؤشر الدولار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 2019.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.71 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 989.81 دولار، وقفز البلاديوم 2.1% إلى 2324.16 دولار.

وقبل نحو أسبوع، اتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع.

وأدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأوقية بحلول (الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش)، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، والذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعا نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1958.70 دولار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن الأوكرانيين ”بحاجة إلى تحقيق السلام“ ووقف القصف الروسي الذي أجبر الملايين على الفرار إلى دول مثل بولندا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في 16 مارس/ آذار.

ومنذ ذلك الحين، أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 25.60 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.6 % إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولار.