اقتصاد

سلطنة عُمان تستغل فائض أسعار بيع النفط لخفض الدين العام
تاريخ النشر: 31 مارس 2022 17:25 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2022 18:05 GMT

سلطنة عُمان تستغل فائض أسعار بيع النفط لخفض الدين العام

قالت وزارة المالية العمانية اليوم الخميس إن عمان تتوقع خفض دينها العام إلى 19.46 مليار ريال عماني من خلال الاستفادة من الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وسداد

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المصدر: رويترز

قالت وزارة المالية العمانية اليوم الخميس إن عمان تتوقع خفض دينها العام إلى 19.46 مليار ريال عماني من خلال الاستفادة من الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وسداد بعض القروض بنهاية أبريل 2022.

وتتوقع الوزارة سداد قروض بقيمة 2.85 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2022 كجزء من استراتيجيتها لإدارة الدين العام.

وقالت الوزارة أيضا إن ”الحكومة تسعى لتوظيف العوائد الإضافية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط لزيادة الإنفاق الإنمائي ودعم المشاريع التنموية وخفض العجز المالي وسداد جزء من المديونية العامة للدولة وتقليل كلفة ومخاطر الدين العام“.

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